В "Батькивщине" еще не решили, поддержат ли назначение Саакашвили

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко не смогла дать утвердительного ответа относительно голосования ее партийцев за назначение экс-президента Грузии Саакашвили на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ, хотя уже встречалась с кандидатом.

Источник: Тимошенко в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Мы сегодня разговаривали с Михеилом. Мы встречались, говорили об этом. Мы говорили о сложности всех процессов, которые идут в парламенте.

И я сказала о том, что как только его кандидатуру внесут в парламент, мы с ним садимся и обсуждаем все наши действия".

Детали: Тимошенко также отметила, что человек, который займет соответствующую должность, должен иметь поддержку президента и парламента.

Что предшествовало: Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что назначить Саакашвили на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ голосами только "слуг" пока невозможно. Сейчас идут консультации с другими фракциями.

В "Оппозиционный платформе - За жизнь" уже заявили, что не поддержат кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьер-министра.

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