Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В "Батькивщине" еще не решили, поддержат ли назначение Саакашвили

Суббота, 25 апреля 2020, 02:05
В Батькивщине еще не решили, поддержат ли назначение Саакашвили

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко не смогла дать утвердительного ответа относительно голосования ее партийцев за назначение экс-президента Грузии Саакашвили на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ, хотя уже встречалась с кандидатом.

Источник: Тимошенко в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Мы сегодня разговаривали с Михеилом. Мы встречались, говорили об этом. Мы говорили о сложности всех процессов, которые идут в парламенте.

И я сказала о том, что как только его кандидатуру внесут в парламент, мы с ним садимся и обсуждаем все наши действия".

Детали: Тимошенко также отметила, что человек, который займет соответствующую должность, должен иметь поддержку президента и парламента. 

Что предшествовало: Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что назначить Саакашвили на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ голосами только "слуг" пока невозможно. Сейчас идут консультации с другими фракциями.

В "Оппозиционный платформе - За жизнь" уже заявили, что не поддержат кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьер-министра. 

Предыстория:

  • 22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил Михеилу Саакашвили должность вице-премьера по реформам – и тот согласился.
  • В "Слуге народа" прогнозируют, что Верховная Рада может голосовать за назначение Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ 28-29 апреля.
  • В то же время на встрече Саакашвили с фракцией "Слуга народа" экс-президенту Грузии не удалось убедить большинство нардепов проголосовать за назначение его вице-премьером.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: БатькивщинаТимошенкоСаакашвилиКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Батькивщина
Тимошенко требует от Шкрум сложить мандат из-за поддержки медицинского каннабиса – источник
"Батькивщина" хочет вынести на референдум вопрос производства каннабиса
ВАКС закрыл дело против нардепа от "Батькивщины", потому что долго "лечился"
Последние новости
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
Все новости...
Реклама: