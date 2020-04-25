В "Батькивщине" еще не решили, поддержат ли назначение Саакашвили
Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко не смогла дать утвердительного ответа относительно голосования ее партийцев за назначение экс-президента Грузии Саакашвили на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ, хотя уже встречалась с кандидатом.
Источник: Тимошенко в эфире "Свобода слова Савика Шустера"
Прямая речь: "Мы сегодня разговаривали с Михеилом. Мы встречались, говорили об этом. Мы говорили о сложности всех процессов, которые идут в парламенте.
И я сказала о том, что как только его кандидатуру внесут в парламент, мы с ним садимся и обсуждаем все наши действия".
Детали: Тимошенко также отметила, что человек, который займет соответствующую должность, должен иметь поддержку президента и парламента.
Что предшествовало: Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что назначить Саакашвили на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ голосами только "слуг" пока невозможно. Сейчас идут консультации с другими фракциями.
В "Оппозиционный платформе - За жизнь" уже заявили, что не поддержат кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьер-министра.
Предыстория:
- 22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил Михеилу Саакашвили должность вице-премьера по реформам – и тот согласился.
- В "Слуге народа" прогнозируют, что Верховная Рада может голосовать за назначение Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ 28-29 апреля.
- В то же время на встрече Саакашвили с фракцией "Слуга народа" экс-президенту Грузии не удалось убедить большинство нардепов проголосовать за назначение его вице-премьером.