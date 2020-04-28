Арахамія розказав коли чекати ухвалення "антиколомойського" законопроєкту

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що розгляд так званого "антиколомойського" законопроєкту триватиме не більше одного пленарного дня.

Джерело: Давид Арахамія в ефірі програми "Свобода слова"

Пряма мова: "Зведену таблицю ( правок - ред. ) повинні надати всім народним депутатам, і має пройти десять днів на ознайомлення. Протягом цих десяти днів ми, вже в цей четвер відповідно до новоприйнятого закону щодо боротьби з поправковим спамом, будемо вперше застосовувати окрему особливу процедуру. Проголосуємо у 226 голосів за її застосування, і потім, коли десять днів будуть уже вичерпаними, ми винесемо ( законопроєкт №2571-д – ред. ) до зали. Думаю, що за спеціальною процедурою його розгляд триватиме не більше одного пленарного дня. Тобто якщо враховувати 10 днів, то це буде 10 травня, десь так, 10-11 травня".

Що було раніше: Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що так званий "антиколомойський" законопроєкт можуть ухвалити за тиждень чи два роботи парламенту.

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Передісторія:

30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні т. зв. "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Він передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

Однак противники так званого "антиколомойського" законопроєкту подали до нього рекордні понад 16 тисяч поправок.

Фракція "Слуга народу" вирішила внести зміни до регламенту Верховної Ради, які дозволять розглядати велику кількість поправок за особливою процедурою.

16 квітня зміни ухвалили, долучивши до більш раннього законопроєкту. За словами спікера, зміни будуть діяти на період карантину плюс 30 днів.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припускав, що проголосувати в другому читанні за "банківський закон" депутати встигнуть до 5 травня – і тоді впродовж 3 тижнів Україна отримає новий транш від Міжнародного валютного фонду.