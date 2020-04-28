Бійка з поліцією: суд відправив ексзаступника Кличка під нічний домашній арешт

Солом’янський районний суд Києва відправив під нічний домашній арешт ексзаступника голови КМДА Володимира Слончака, якого підозрюють в умисному завданні травм правоохоронцю.

Джерело: трансляція засідання суду

Деталі: Суддя Максим Вишняк задовольнив клопотання прокуратури, яка просила про цілодобовий домашній арешт, частково.

Слончак має перебувати вдома з 23.00 до 6 години ранку. Термін запобіжного заходу – до 27 червня.

На засіданні суду, коли встановлювалась особа підозрюваного, Слончак заявив, що перебуває на посаді заступника голови КМДА Віталія Кличка, оскільки "розпорядження про звільнення не отримав".

Сторона обвинувачення, обгрунтовуючи своє клопотання, повідомила, що в постраждалого поліцейського діагностовано забої обличчя, струс мозку. На думку прокурора, Слончак може ухилятися від слідства та впливати на свідків, які бачили, як чоловік вдарив правоохоронця.

Адвокат назвав підозру та ризики необгрунтованими .

Сторона захисту заявила, що жодна камера не зафіксувала, щоб Слончак ударив поліцейського рукою і головою (як вважає слідство). Адвокат наголошував, що цілодобовий арешт – занадто сувора міра, і особистого зобов’язання достатньо. Оскільки підозрюваний має дбати про двох дітей, які на час карантину проживають за містом (сам Слончак живе у Києві, а зареєстрований у василькові) та "має певний соціальний статус".

Також сторона захисту заявила, що у сутичці саме Слончак отримав струс мозку і забій щелепи, внаслідок чого потрапив до лікарні швидкої допомоги. Слончак також заявив, що при затриманні його "безпідставно 6 годин протримали в кайданках".

Свою агресивну поведінку з правоохоронцем чиновник знову назвав зайвими емоціями.

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