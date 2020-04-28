Бійка з поліцією: суд відправив ексзаступника Кличка під нічний домашній арешт
Солом’янський районний суд Києва відправив під нічний домашній арешт ексзаступника голови КМДА Володимира Слончака, якого підозрюють в умисному завданні травм правоохоронцю.
Джерело: трансляція засідання суду
Деталі: Суддя Максим Вишняк задовольнив клопотання прокуратури, яка просила про цілодобовий домашній арешт, частково.
Слончак має перебувати вдома з 23.00 до 6 години ранку. Термін запобіжного заходу – до 27 червня.
На засіданні суду, коли встановлювалась особа підозрюваного, Слончак заявив, що перебуває на посаді заступника голови КМДА Віталія Кличка, оскільки "розпорядження про звільнення не отримав".
Сторона обвинувачення, обгрунтовуючи своє клопотання, повідомила, що в постраждалого поліцейського діагностовано забої обличчя, струс мозку. На думку прокурора, Слончак може ухилятися від слідства та впливати на свідків, які бачили, як чоловік вдарив правоохоронця.
Адвокат назвав підозру та ризики необгрунтованими .
Сторона захисту заявила, що жодна камера не зафіксувала, щоб Слончак ударив поліцейського рукою і головою (як вважає слідство). Адвокат наголошував, що цілодобовий арешт – занадто сувора міра, і особистого зобов’язання достатньо. Оскільки підозрюваний має дбати про двох дітей, які на час карантину проживають за містом (сам Слончак живе у Києві, а зареєстрований у василькові) та "має певний соціальний статус".
Також сторона захисту заявила, що у сутичці саме Слончак отримав струс мозку і забій щелепи, внаслідок чого потрапив до лікарні швидкої допомоги. Слончак також заявив, що при затриманні його "безпідставно 6 годин протримали в кайданках".
Свою агресивну поведінку з правоохоронцем чиновник знову назвав зайвими емоціями.
У свою чергу в столичній прокуратурі повідомили УП, що оскаржуватимуть це рішення суду.
Передісторія:
- Увечері 26 квітня заступник голови Київської міської держадміністрації Володимир Слончак зчепився з патрульними поліцейськими, а столична депутатка Людмила Костенко, яка була за кермом зупиненого авто, відмовилася від тестів на сп’яніння.
- Щодо Слончака слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
- За даними патрульної поліції, правоохоронця шпиталізували з діагнозом: забій м'яких тканин обличчя та струс мозку. У поліції Києва заявили, що Слончак мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, за вчинене йому загрожує до 5 років ув’язнення.
- 27 квітня на брифінгу голова Київської міської держадміністрації очільник столиці Віталій Кличко повідомив, що звільнив свого заступника та перепросив за його негідну поведінку.
- В інтернет виклали відео з нагрудної камери патруля, який оформлює порушення правил дорожнього руху авто, в якому пасажиром перебував Слончак. Останній агресивно на підвищених тонах і з нецензурною лайкою спілкується з правоохоронцями. У якийсь момент спалахує сутичка. Слончака затримують за напад.