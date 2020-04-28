Драка с полицией: суд отправил экс-зама Кличко под ночной домашний арест
Соломенский районный суд Киева отправил под ночной домашний арест экс-заместителя председателя КГГА Владимира Слончака, которого подозревают в умышленном нанесении травм полицейскому.
Источник: трансляция заседания суда
Детали: Судья Максим Вишняк удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила о круглосуточном домашнем аресте, частично.
Слончак должен находиться дома с 23.00 до 6:00 утра. Срок меры пресечения - до 27 июня.
На заседании суда, когда устанавливалась личность подозреваемого, Слончак заявил, что находится в должности заместителя председателя КГГА Виталия Кличко, поскольку "распоряжение об увольнении не получил".
Сторона обвинения, обосновывая свое ходатайство, сообщила, что у пострадавшего полицейского диагностирован ушибы лица, сотрясение мозга. По мнению прокурора, Слончак может уклоняться от следствия и влиять на свидетелей, которые видели, как мужчина ударил правоохранителя.
Адвокат назвал подозрение и риски необоснованными.
Сторона защиты заявила, что ни одна камера не зафиксировала, чтобы Слончак ударил полицейского рукой и головой (как считает следствие). Адвокат отмечал, что круглосуточный арест - слишком суровая мера, и личного обязательства достаточно. Поскольку подозреваемый должен заботиться о двух детях, на время карантина проживающих за городом (сам Слончак живет в Киеве, а зарегистрирован в Василькове) и "имеет определенный социальный статус".
Также сторона защиты заявила, что в стычке именно Слончак получил сотрясение мозга и ушиб челюсти, вследствие чего попал в больницу скорой помощи. Слончак также заявил, что при задержании его "безосновательно 6 часов продержали в наручниках".
Свое агрессивное поведение с правоохранителем чиновник вновь назвал лишними эмоциями.
В свою очередь в столичной прокуратуре сообщили УП, что будут обжаловать это решение суда.
Предыстория:
- Вечером 26 апреля заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Владимир Слончак сцепился с патрульными полицейскими, а столичная депутат Людмила Костенко, которая была за рулем остановленного авто, отказалась от прохождения теста на опьянение.
- По Слончаку следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
- По данным патрульной полиции, полицейского госпитализировали с диагнозом: ушиб мягких тканей лица и сотрясение мозга. В полиции Киева заявили, что Слончак имел явные признаки алкогольного опьянения, за совершенное ему грозит до 5 лет заключения.
- На брифинге 27 апреля председатель Киевской городской госадминистрации глава столицы Виталий Кличко сообщил, что уволил своего заместителя из-за недостойного поведения.