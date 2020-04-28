Новини 28 квітня: ресторан Тищенка, НЛО Пентагону

Тищенко заявив, що в ресторані у нього "штаб", Пентагон офіційно показав відеозаписи із НЛО — актуальні новини 28 квітня.

Про "Велюр"

Журналісти Bihus info з’ясували, що під час карантину ресторан Тищенка відвідують VIP-гості — нардеп стверджує, що його ресторан "Велюр" не працює для відвідувачів і там проходять лише "особисті зустрічі".

Про НЛО

Пентагон офіційно показав відеозаписи із НЛО, зняті у 2004 та 2015 роках. Вони потрапили у відкритий доступ ще у 2007 та 2017 роках.

Про телеграм-канали Української правди

Багато пишемо про коронавірус і не тільки у наші Telegram-канали.

УП. Стрічка — короткі та оперативні новини про те, що відбувається прямо зараз;

УП. Кляті питання — відповіді на найпоширеніші питання, стислий переказ публікацій, підсумкові новини дня.

Радимо підписатися, на обидва канали, щоб бути в курсі найголовніших подій, важливої інформації та нічого не пропустити.

Про інші важливі новини

"Це історичний момент для всіх українців і для мене особисто" — Зеленський підписав закон про ринок землі.

Столична влада підготувала план першого етапу послаблення карантину, який може початися 12 травня — розпочати роботу зможуть перукарні та салони краси, непродовольчі магазини площею до 300 м2 та кав’ярні і ресторани з їжею/напоями на виніс.

Саакашвілі, імовірно, не стане віцепрем’єром із реформ — співрозмовники УП у парламентських колах кажуть, що тепер він говорить вже більше про позицію радника Зеленського.

Світовий банк виділив Україні $135 мільйонів на медицину — кошти підуть на модернізацію лікарень, важливі реформи, а також на навчання тисяч українських лікарів.

В Україні зафіксовано 9410 випадків захворювання на коронавірус — за добу кількість хворих зросла на 401. Внаслідок ускладнень померли 239 осіб, 992 пацієнти одужали.