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Новини 28 квітня: ресторан Тищенка, НЛО Пентагону

Вівторок, 28 квітня 2020, 21:29
Новини 28 квітня: ресторан Тищенка, НЛО Пентагону

Тищенко заявив, що в ресторані у нього "штаб", Пентагон офіційно показав відеозаписи із НЛО — актуальні новини 28 квітня.

Про "Велюр"

Журналісти Bihus info з’ясували, що під час карантину ресторан Тищенка відвідують VIP-гості — нардеп стверджує, що його ресторан "Велюр" не працює для відвідувачів і там проходять лише "особисті зустрічі".

Про НЛО

Пентагон офіційно показав відеозаписи із НЛО, зняті у 2004 та 2015 роках. Вони потрапили у відкритий доступ ще у 2007 та 2017 роках.

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