Новости 28 апреля: ресторан Тищенко, НЛО Пентагона

Тищенко заявил, что в ресторане у него "штаб", Пентагон официально показал видеозаписи с НЛО — актуальные новости 28 апреля.

О "Велюре"

Журналисты Bihus info выяснили, что во время карантина ресторан Тищенко посещают VIP-гости — нардеп утверждает, что его ресторан "Велюр" не работает для посетителей и там проходят лишь "личные встречи".

Об НЛО

Пентагон официально показал видеозаписи с НЛО, снятые в 2004 и 2015 годах. Они попали в открытый доступ еще в 2007 и 2017 годах.

О телеграм-каналах Украинской правды

Много пишем о коронавирусе и не только в наших Telegram-каналах.

УП. Стрічка — короткие и оперативные новости о том, что происходит прямо сейчас;

УП. Кляті питання — ответы на самые распространенные вопросы, краткий пересказ статей, итоговые новости дня.

Советуем подписаться, на оба канала, чтобы быть в курсе самых главных событий, важной информации и ничего не пропустить.

О других важных новостях

"Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично" — Зеленский подписал закон о рынке земли.

Столичная власть подготовила план первого этапа ослабления карантина, который может начаться 12 мая — начать работу смогу парикмахерские и салоны красоты, непродовольственные магазины площадью до 300 м2 и кафе и рестораны с едой/напитками на вынос.

Саакашвили, вероятно, не станет вице-премьером по реформам — собеседники УП в парламентских кругах говорят, что теперь он говорит уже более о позиции советника Зеленского.

Всемирный банк выделил Украине $135 миллионов на медицину — средства пойдут на модернизацию больниц, важные реформы, а также на обучение тысяч украинских врачей.

В Украине зафиксировано 9410 случаев заболевания коронавирусом — за сутки количество больных выросло на 401. В результате осложнений умерли 239 человек, 992 пациента выздоровели.