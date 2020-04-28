Новости 28 апреля: ресторан Тищенко, НЛО Пентагона
Тищенко заявил, что в ресторане у него "штаб", Пентагон официально показал видеозаписи с НЛО — актуальные новости 28 апреля.
О "Велюре"
Журналисты Bihus info выяснили, что во время карантина ресторан Тищенко посещают VIP-гости — нардеп утверждает, что его ресторан "Велюр" не работает для посетителей и там проходят лишь "личные встречи".
Об НЛО
Пентагон официально показал видеозаписи с НЛО, снятые в 2004 и 2015 годах. Они попали в открытый доступ еще в 2007 и 2017 годах.
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