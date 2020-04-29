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В ОП просили уряд Шмигаля розглянути варіант роботи без допомоги МВФ

Середа, 29 квітня 2020, 06:42
В ОП просили уряд Шмигаля розглянути варіант роботи без допомоги МВФ

Під час призначення уряду Дениса Шмигаля на Банковій просили міністрів розглянути варіант роботи без співпраці з Міжнародним валютним фондом. 

Джерело: стаття УП "Леонід Данилович Зеленський. Президент між Коломойським і Ахметовим"

Дослівно: "За даними УП, при призначенні уряду Шмигаля на Банковій серйозно просили міністрів продумати варіант роботи без співпраці з МВФ".

Деталі: Невдовзі тодішній міністр фінансів Ігор Уманський визнав, що співпраця з МВФ необхідна. 

Таке завдання ставилось у рамках пошуку шляхів для вирішення ситуації із поверненням "Приватбанку", який раніше належав олігарху Ігорю Коломойському. 

Як відомо, однією із умов для траншу від МВФ є  ухвалення закону, який би унеможливив повернення націоналізованих банків до колишніх власників. 

Читати більше: Зе без Бе. Нескінченна битва за "антиколомойський" закон

Передісторія:

  • 30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні т. зв. "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Він передбачає грошове відшкодування збитків власникам банків, інтереси яких були порушені. 
  • Однак противники так званого "антиколомойського" законопроєкту подали до нього рекордні понад 16 тисяч поправок. Останні профільний комітет уже розглянув. Для швидкого розгляду проєкту закону нардепи ухвалили зміни до регламенту Верховної Ради. 
  • Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припускав, що проголосувати в другому читанні за "банківський закон" депутати встигнуть до 5 травня – і тоді впродовж 3 тижнів Україна отримає новий транш від Міжнародного валютного фонду.

Українська правда
Теми: ПриватМВФКоломойськийКабінет міністрів
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