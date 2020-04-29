В ОП просили уряд Шмигаля розглянути варіант роботи без допомоги МВФ

Під час призначення уряду Дениса Шмигаля на Банковій просили міністрів розглянути варіант роботи без співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Джерело: стаття УП "Леонід Данилович Зеленський. Президент між Коломойським і Ахметовим"

Дослівно: "За даними УП, при призначенні уряду Шмигаля на Банковій серйозно просили міністрів продумати варіант роботи без співпраці з МВФ".

Деталі: Невдовзі тодішній міністр фінансів Ігор Уманський визнав, що співпраця з МВФ необхідна.

Таке завдання ставилось у рамках пошуку шляхів для вирішення ситуації із поверненням "Приватбанку", який раніше належав олігарху Ігорю Коломойському.

Як відомо, однією із умов для траншу від МВФ є ухвалення закону, який би унеможливив повернення націоналізованих банків до колишніх власників.

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