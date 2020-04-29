В ОП просили Кабмин Шмыгаля рассмотреть вариант работы без помощи МВФ
При назначении правительства Дениса Шмыгаля на Банковой просили министров рассмотреть вариант работы без сотрудничества с Международным валютным фондом.
Источник: статья УП "Леонид Данилович Зеленский. Президент между Коломойским и Ахметовым"
Дословно: "По данным УП, при назначении правительства Шмыгаля на Банковой серьезно просили министров продумать вариант работы без сотрудничества с МВФ".
Детали: Вскоре тогдашний министр финансов Игорь Уманский признал, что сотрудничество с МВФ необходимо.
Такая задача ставилась в рамках поиска путей для решения ситуации с возвращением "Приватбанка", который ранее принадлежал олигарху Игорю Коломойскому.
Как известно, одним из условий для транша от МВФ является принятие закона, который бы сделал невозможным возвращение национализированных банков к прежним владельцам.
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Предыстория:
- 30 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении т. н. "антиколомойский" законопроект №2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Он предусматривает денежное возмещение убытков собственникам банков, интересы которых были нарушены.
- Однако противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали к нему рекордные более 16 тысяч поправок. Последние профильный комитет уже рассмотрел. Для быстрого рассмотрения проекту закона нардепы приняли изменения в регламент Верховной Рады.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предполагал, что проголосовать во втором чтении за "банковский закон" депутаты успеют до 5 мая – и тогда в течение 3 недель Украина получит новый транш от Международного валютного фонда.