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В ОП просили Кабмин Шмыгаля рассмотреть вариант работы без помощи МВФ

Среда, 29 апреля 2020, 06:42
В ОП просили Кабмин Шмыгаля рассмотреть вариант работы без помощи МВФ

При назначении правительства Дениса Шмыгаля на Банковой просили министров рассмотреть вариант работы без сотрудничества с Международным валютным фондом.

Источник: статья УП "Леонид Данилович Зеленский. Президент между Коломойским и Ахметовым"

Дословно: "По данным УП, при назначении правительства Шмыгаля на Банковой серьезно просили министров продумать вариант работы без сотрудничества с МВФ".

Детали: Вскоре тогдашний министр финансов Игорь Уманский признал, что сотрудничество с МВФ необходимо.

Такая задача ставилась в рамках поиска путей для решения ситуации с возвращением "Приватбанка", который ранее принадлежал олигарху Игорю Коломойскому.

Как известно, одним из условий для транша от МВФ является принятие закона, который бы сделал невозможным возвращение национализированных банков к прежним владельцам.

Знать больше: Зе без Бе. Бесконечная битва за "антиколомойський" закон

Предыстория:

  • 30 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении т. н. "антиколомойский" законопроект №2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Он предусматривает денежное возмещение убытков собственникам банков, интересы которых были нарушены.
  • Однако противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали к нему рекордные более 16 тысяч поправок. Последние профильный комитет уже рассмотрел. Для быстрого рассмотрения проекту закона нардепы приняли изменения в регламент Верховной Рады.
  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предполагал, что проголосовать во втором чтении за "банковский закон" депутаты успеют до 5 мая – и тогда в течение 3 недель Украина получит новый транш от Международного валютного фонда.

Украинская правда

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Темы: ПриватМВФКоломойскийКабинет министров
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