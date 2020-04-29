В ОП просили Кабмин Шмыгаля рассмотреть вариант работы без помощи МВФ

При назначении правительства Дениса Шмыгаля на Банковой просили министров рассмотреть вариант работы без сотрудничества с Международным валютным фондом.

Источник: статья УП "Леонид Данилович Зеленский. Президент между Коломойским и Ахметовым"

Дословно: "По данным УП, при назначении правительства Шмыгаля на Банковой серьезно просили министров продумать вариант работы без сотрудничества с МВФ".

Детали: Вскоре тогдашний министр финансов Игорь Уманский признал, что сотрудничество с МВФ необходимо.

Такая задача ставилась в рамках поиска путей для решения ситуации с возвращением "Приватбанка", который ранее принадлежал олигарху Игорю Коломойскому.

Как известно, одним из условий для транша от МВФ является принятие закона, который бы сделал невозможным возвращение национализированных банков к прежним владельцам.

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