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Новини 29 квітня: адаптивний карантин, Лавра для ПЦУ

Середа, 29 квітня 2020, 21:10
Новини 29 квітня: адаптивний карантин, Лавра для ПЦУ

Шмигаль анонсував адаптивний карантин з масками, дезінфекторами і дистанцією, президента закликали забрату Києво-Печерську лавру у Московського патріархату — актуальні новини 29 квітня.

Про адаптивний карантин

Після 11 травня в Україні планують запровадити "адаптивний карантин" — обмеження посилюватимуть локально, залежно від спалахів COVID-19.

Маски, дезінфектори та соціальне дистанціювання залишаться навіть після відкриття усіх закладів та транспорту, відтепер це норма — заявив прем’єр Шмигаль.

Про петицію щодо Лаври

Зеленського закликали забрати Києво-Печерську лавру у Московського патріархату та передати релігійну святиню у використання ПЦУ — петиція на сайті глави держави набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

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Про інші важливі новини

Уряд дозволив продовольчим ринкам працювати під час карантину за умови дотримання протиепідемічних вимог — зокрема, не менше 3 метрів відстань між робочими місцями продавців та захисні екрани між продавцями і покупцями.

На Балі знайшли мертвим українське подружжя — їх виявили на підлозі готельного номеру. Начальник місцевої поліції зазначив, що на тілах померлих не знайшли ніяких ознак насилля. У них взяли аналізи на COVID-19.

Нацбанк з 3 червня 2020 року введе в обіг монети номіналом 10 гривень, які поступово замінять відповідні банкноти.

Голова місії МВФ в Україні Рон ван Роден попередив ОПУ, що можливі зміни законодавства про НАБУ призведуть до перегляду дій фонду в Україні.

Кабмін призначив новим головою Державної податкової служби Олексія Любченка.

Зранку під будівлею Кабінету міністрів відбулась акція протесту малих підприємців з вимогою послабити карантинні заходи.

В Україні зафіксовано 9866 випадків захворювання на коронавірус — за добу кількість хворих зросла на 456. Внаслідок ускладнень померли 250 осіб, 1103 пацієнти одужали.

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