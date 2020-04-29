Новости 29 апреля: адаптивный карантин, Лавра для ПЦУ
Шмыгаль анонсировал адаптивный карантин с масками, дезинфекторами и дистанцией, президента призвали забрать Киево-Печерскую лавру у Московского патриархата — актуальные новости 29 апреля.
Об адаптивном карантине
После 11 мая в Украине планируют ввести "адаптивный карантин" — ограничения будут усиливать локально, в зависимости от вспышек COVID-19.
Маски, дезинфекторы и социальное дистанцирование останутся даже после открытия всех учреждений и транспорта, теперь это норма — заявил премьер Шмыгаль.
О петиции относительно Лавры
Зеленского призвали забрать Киево-Печерскую лавру у Московского патриархата и передать религиозную святыню в использование ПЦУ — петиция на сайте главы государства набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.
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О других важных новостях
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