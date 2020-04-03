На Тернопільщині ще одна смерть від COVID-19

У Тернопільщині ще одна людина померла від коронавірусу, таким чином кількість жертв COVID-19 у регіоні зросла до двох.

Джерело: Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом у Facerbook

Дослівно: "На Тернопільщині ще один летальний випадок від COVID-19. Померла жінка 57 років з Козови".

Деталі: У Козівську центральну районну лікарню пацієнтка поступила 30 березня, у неї підтвердили COVID-19, хоча ні з ким із-за кордону жінка не контактувала.



Пацієнтка перебувала в реанімаційному відділенні Козівської лікарні у важкому стані з пневмонією. Її підключили до апарату штучної вентиляції легень, але о 20 годині 2 квітня жінка померла.

Загалом від початку епідемії коронавірусу на Тернопільщині померло 2 людей: це 68-річний житель Монастириського району та 57-річна жителька Козови.

У Козівському районі станом на 3 квітня підтверджено 8 випадків COVID-19, 1 – летальний. 2 пацієнтів проходять лікування в Козівській лікарні, ще 5 в лікарнях Тернополя.