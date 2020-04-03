Плівки з братом Єрмака: Лерос прийшов на допит в ДБР

Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос прийшов на допит до Державного бюро розслідувань.

Джерело: адвокат Лероса Масі Найєм у Facebook

Пряма мова: "Ми прибули на допит, на який нас покликали повісткою по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 (Перевищення влади або службових повноважень) ККУ. Так було вказано в повістці.

По факту нам повідомили, що вчора об’єднали кримінальні провадження і тому додали наступні статті: 328 (розголошення держтаємниці), 344 (втручання у діяльність державного діяча) та ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ".

Деталі: Найєм додав, що вони почали допит і під час нього заявили клопотання про перенесення допиту на підставі ст. 135 (Порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні) КПКУ.

Читайте також: "Любі друзі" Зеленського. Перший корупційний скандал Зе!команди

Передісторія: