Плівки з братом Єрмака: Лерос прийшов на допит в ДБР
Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос прийшов на допит до Державного бюро розслідувань.
Джерело: адвокат Лероса Масі Найєм у Facebook
Пряма мова: "Ми прибули на допит, на який нас покликали повісткою по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 (Перевищення влади або службових повноважень) ККУ. Так було вказано в повістці.
По факту нам повідомили, що вчора об’єднали кримінальні провадження і тому додали наступні статті: 328 (розголошення держтаємниці), 344 (втручання у діяльність державного діяча) та ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ".
Деталі: Найєм додав, що вони почали допит і під час нього заявили клопотання про перенесення допиту на підставі ст. 135 (Порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні) КПКУ.
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Передісторія:
- Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади. Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура за заявою Лероса розпочала кримінальне провадження.
- Андрій Єрмак в свою чергу заявив, що на оприлюдненому відео дійсно його брат Денис. У зв'язку з поширенням відео Єрмак мав намір звернутися із заявою до Служби безпеки України та Держбюро розслідувань.
- Гео Лерос подав до НАБУ звернення з "плівками". У свою чергу, ДБР порушило кримінальну справу щодо Лероса.
- Згодом юридична компанія "Міллер", яка захищає Лероса, повідомила, що після публікації "плівок" правоохоронні органи відкрили вже 5 кримінальних проваджень.
- 1 квітня до нардепа Лероса приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки на допити.
- Брат голови Офісу президента Андрія Єрмака Денис заявив, що як громадянин вільний зустрічатися з ким завгодно і обговорювати, що завгодно, і те, що його брат чиновник, не повинне обмежувати його права.