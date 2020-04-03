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Плівки з братом Єрмака: Лерос прийшов на допит в ДБР

П'ятниця, 3 квітня 2020, 10:40
Плівки з братом Єрмака: Лерос прийшов на допит в ДБР

Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос прийшов на допит до Державного бюро розслідувань.

Джерело: адвокат Лероса Масі Найєм у Facebook

Пряма мова: "Ми прибули на допит, на який нас покликали повісткою по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 (Перевищення влади або службових повноважень) ККУ. Так було вказано в повістці.

По факту нам повідомили, що вчора об’єднали кримінальні провадження і тому додали наступні статті: 328 (розголошення держтаємниці), 344 (втручання у діяльність державного діяча) та ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ".

Деталі: Найєм додав, що вони почали допит і під час нього заявили клопотання про перенесення допиту на підставі ст. 135 (Порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні) КПКУ. 

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Передісторія:

  • Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади. Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура за заявою Лероса розпочала кримінальне провадження.
  • Андрій Єрмак в свою чергу заявив, що на оприлюдненому відео дійсно його брат Денис. У зв'язку з поширенням відео Єрмак мав намір звернутися із заявою до Служби безпеки України та Держбюро розслідувань.
  • Гео Лерос подав до НАБУ звернення з "плівками". У свою чергу, ДБР порушило кримінальну справу щодо Лероса.
  • Згодом юридична компанія "Міллер", яка захищає Лероса, повідомила, що після публікації "плівок" правоохоронні органи відкрили вже 5 кримінальних проваджень.
  • 1 квітня до нардепа Лероса приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки на допити.
  • Брат голови Офісу президента Андрія Єрмака Денис заявив, що як громадянин вільний зустрічатися з ким завгодно і обговорювати, що завгодно, і те, що його брат чиновник, не повинне обмежувати його права.    

Українська правда

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Теми: Слуга народуДБРАндрій ЄрмакГео Лерос
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