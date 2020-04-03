У Німеччині кількість смертей від коронавірусу перевищила 1000, заражених – майже 80 тисяч

1406 переглядів
П'ятниця, 3 квітня 2020, 11:31

У Німеччині кількість загиблих від коронавірусної хвороби досягла 1017 осіб, з них 145 померли за останню добу.

Такими є дані федерального Інституту Роберта Коха у четвер вранці, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Темпи зростання смертності у Німеччині залишаються стабільними – якщо протягом останньої доби померли 145 людей, то у попередні дві доби померли 140 і 149 осіб відповідно.

Кількість підтверджених випадків захворювання протягом останньої доби зросла на 6714, до 79 696.

Тим часом, американський Університет Джона Хопкінса, який використовує іншу методологію підрахунку, повідомляє про майже 85 000 заражень.

Баварія на півдні країни має найбільшу кількість випадків захворювання - 146,5 на кожні 100 000 жителів.

Читайте також: "Наступні тижні будуть ще складнішими": Меркель розповіла, як епідемія змінить життя всіх нас

Теми: Німеччина коронавірус Covid-2019


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Німеччині через бомбу часів війни евакуювали лікарню із хворими на коронавірус 2 квітня 2020, 18:31
Коронавірус у Нідерландах: кількість померлих зросла до 1339 2 квітня 2020, 16:25
У Берліні політик навмисно заразився коронавірусом, щоб отримати імунітет 2 квітня 2020, 13:13
Усі новини
Головні новини
3 квітня. No time to die: світова рецесія економіки, страх другої хвилі в Китаї, у Росії забороняють продаж алкоголю
Плівки з братом Єрмака: Лерос прийшов на допит в ДБР
В Україні 942 людини захворіли на COVID-19, з них 23 померли
Росія звинуватила Україну у відмові від Консультативної ради та пропаганді проти неї
Усі новини
пояснює Супрун

Як безпечно передати продукти близьким

Фотопроект

12 неймовірних фото дикої природи