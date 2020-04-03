Киві оголосили підозру через бійку в ресторані – ЗМІ

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П'ятниця, 3 квітня 2020, 21:50

Народному депутатові від "Опозиційної платформи — За життя" Іллі Киві 3 квітня оголосили підозру через напад на чоловіка у ресторані в центрі Києва.

Джерело: керівник одного з департаментів Офісу генпрокурора Олександр Панов "Слідству.Інфо"

Пряма мова Панова: "Сьогодні народному депутату Іллі Киві оголошено підозру в умисному заподіянні важкого тілесного ушкодження.

Оскільки народний депутат відмовився отримати в руки будь-яке повідомлення, розписуватися у повідомленні про підозру, йому оголосили це повідомлення під відеозапис".

Деталі: За словами Панова, після цього Киву неодноразово викликали в ДБР для вручення підозри — зокрема, 28 лютого та 2 березня, однак той так і не з’явився. Також у прокуратурі намагалися через суд змусити Киву прийти для вручення підозри, однак судді відмовили.

Тоді Киву спробували викликати для вручення підозри ще раз — на 6 квітня. Однак оголосити підозру йому вдалося сьогодні, коли він прийшов у Офіс генерального прокурора.

Та сьогодні, як розповів прокурор, Кива сам з’явився в Офіс генерального прокурора, де йому таки повідомили про підозру.

Передісторія: В ресторані "Моссо", в Києві, сталася бійка між нардепом від ОПЗЖ Іллею Кивою та іншим гостем закладу.

Теми: Київ бійка ОПЗЖ Верховна Рада Офіс генпрокурора


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