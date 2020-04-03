Киве объявили подозрение из-за драки в ресторане – СМИ

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Пятница, 3 апреля 2020, 21:50

Народному депутату от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Киве 3 апреля объявили подозрение из-за нападения на мужчину в ресторане в центре Киева.

Источник: руководитель одного из департаментов Офиса генпрокурора Александр Панов "Слідству.Інфо"

Прямая речь Панова: "Сегодня народному депутату Илье Киве объявлено подозрение в умышленном причинении тяжелого телесного повреждения.

Поскольку народный депутат отказался получить в руки любое сообщение, расписываться в сообщении о подозрении, ему объявили это сообщение под видеозапись".

Деталі: По словам Панова, после этого Киву неоднократно вызывали в ГБР для вручения подозрения - в частности, 28 февраля и 2 марта, однако тот так и не появился. Также в прокуратуре пытались через суд заставить Киву прийти для вручения подозрения, однако судьи отказали.

Тогда Киву попытались вызвать для вручения подозрения еще раз - на 6 апреля. Однако объявить подозрение ему удалось сегодня, когда он пришел в Офис генерального прокурора.

Но сегодня, как рассказал прокурор, Кива сам явился в Офис генерального прокурора, где ему же сообщили о подозрении.

Что было раньше: В ресторане "Моссо", в Киеве, произошла драка между нардепом от ОПЗЖ Ильей Кивой и другим гостем заведения.

Темы: Киев драка ОПЗЖ Верховная Рада Офис генпрокурора


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