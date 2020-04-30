Захисту не вдалося звільнити з-під арешту ексміністра Кожару
Шевченківський районний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання адвоката Олександра Шири щодо зміни запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ексміністру закордонних справ Леоніду Кожарі.
Джерело: Укрінформ із засідання суду в четвер
Пряма мова судді: "Суд ухвалив у задоволенні клопотання захисника Шири відмовити".
Деталі: Захист Кожари просив суд пом’якшити запобіжний захід для підзахисного, який зараз перебуває під вартою з альтернативою застави у 14 млн грн.
Але суд відмовив, і його ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку у Київському апеляційному суді упродовж 5 днів з дня її прийняття.
Повний текст ухвали буде оголошено 4 травня 2020 року.
Що було раніше: 27 березня Шевченківський райсуд Києва арештував Кожару, підозрюваного у вбивстві свого товариша, до 25 травня. При цьому йому дозволили вийти під заставу у 14 083 500 гривень.
Передісторія:
- У ніч на 22 лютого у будинку ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари загинув підприємець Сергій Старицький. Попередня версія поліції була – самогубство, постріл було здійснено із пістолета Jericho 941, що зареєстрований на ексочільника МЗС.
- За погодженням із прокуратурою кримінальне провадження перекваліфікували із самогубства на умисне вбивство – ч.1 ст.115 КК України.
- 25 березня Кожарі вручили підозру у вбивстві Старицького. А 10 квітня підозру отримала і дружина колишнього міністра.