Убивство в домі Кожар: Дружині ексміністра повідомили про підозру

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П'ятниця, 10 квітня 2020, 17:53

Слідчі поліції Київщини повідомили про підозру дружині ексміністра закордонних справ, Леоніда Кожари, підозрюваного у вбивстві, Марині Козерод за завідомо неправдиві свідчення.

Джерело: пресслужба Національної поліції

Дослівно: "Жінка, намагаючись прикрити свого чоловіка, у суді заявила, що підозрюваний не вбивав товариша, а саме вона причетна до смерті гостя. Поліцейські провели необхідні слідчі дії та встановили, що підозрювана збрехала.

За неправдиві свідчення їй загрожує до 5-ти років ув’язнення".

Деталі: За версією поліції, після вбивства з пістолета у будинку Кожари підприємця Сергія Старицького та затримання за підозрою у цьому злочині ексміністра, Козерод ввела в оману слідство, звернувшись  до слідчих з з письмовою заявою про те, що саме вона винна у вбивстві.

Що було раніше: 31 березня "Слідство.Інфо" з посиланням на висновки криміналістів, отримані з власних джерел, повідомило, що експерти знайшли сліди від пострілу на одязі Козерод.

Журналісти відзначають, що версія дружини підозрюваного після його затримання змінилася.

У змінених свідченнях Козерод вказує, що коли її чоловік був на другому поверсі, Старицький нібито дістав із шухляди пістолет і хотів вийти на вулицю постріляти. Жінка каже, що хотіла його зупинити і тому хапала Старицького за руки. У цей момент нібито й стався постріл. Адвокати подружжя назвали це "казусом".

Передісторія:

  • У ніч на 22 лютого у будинку ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари загинув підприємець Сергій Старицький. Попередня версія поліції була – самогубство, постріл було здійснено із пістолета Jericho 941, що зареєстрований на ексочільника МЗС.
  • Для встановлення всіх обставин події було призначено низку експертиз: судово-медичну, комплексну молекулярно-генетичну, дактилоскопичну, балістичну та хімічну. 
  • За погодженням із прокуратурою кримінальне провадження перекваліфікували із самогубства на умисне вбивство – ч.1 ст.115 КК України. 
  • 2 березня стало відомо, що слідчий експеримент у будинку ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари за фактом убивства підприємця Сергія Старицького зірвався. Захисники Кожари повідомили, що останнього зранку 2 березня госпіталізували через гіпертонічний криз.
  • 3 березня у поліції повідомили, що слідчий експеримент у будинку Кожари проведуть тоді, коли всі учасники кримінального провадження будуть до цього готові, а 4 березня таки провели його, хоч і з опором. 
  • 25 березня Кожарі вручили підозру у вбивстві Старицького. А 27 березня суд його заарештував.

Теми: вбивство поліція


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