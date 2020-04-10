Убивство в домі Кожар: Дружині ексміністра повідомили про підозру
Слідчі поліції Київщини повідомили про підозру дружині ексміністра закордонних справ, Леоніда Кожари, підозрюваного у вбивстві, Марині Козерод за завідомо неправдиві свідчення.
Джерело: пресслужба Національної поліції
Дослівно: "Жінка, намагаючись прикрити свого чоловіка, у суді заявила, що підозрюваний не вбивав товариша, а саме вона причетна до смерті гостя. Поліцейські провели необхідні слідчі дії та встановили, що підозрювана збрехала.
За неправдиві свідчення їй загрожує до 5-ти років ув’язнення".
Деталі: За версією поліції, після вбивства з пістолета у будинку Кожари підприємця Сергія Старицького та затримання за підозрою у цьому злочині ексміністра, Козерод ввела в оману слідство, звернувшись до слідчих з з письмовою заявою про те, що саме вона винна у вбивстві.
Що було раніше: 31 березня "Слідство.Інфо" з посиланням на висновки криміналістів, отримані з власних джерел, повідомило, що експерти знайшли сліди від пострілу на одязі Козерод.
Журналісти відзначають, що версія дружини підозрюваного після його затримання змінилася.
У змінених свідченнях Козерод вказує, що коли її чоловік був на другому поверсі, Старицький нібито дістав із шухляди пістолет і хотів вийти на вулицю постріляти. Жінка каже, що хотіла його зупинити і тому хапала Старицького за руки. У цей момент нібито й стався постріл. Адвокати подружжя назвали це "казусом".
Передісторія:
- У ніч на 22 лютого у будинку ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари загинув підприємець Сергій Старицький. Попередня версія поліції була – самогубство, постріл було здійснено із пістолета Jericho 941, що зареєстрований на ексочільника МЗС.
- Для встановлення всіх обставин події було призначено низку експертиз: судово-медичну, комплексну молекулярно-генетичну, дактилоскопичну, балістичну та хімічну.
- За погодженням із прокуратурою кримінальне провадження перекваліфікували із самогубства на умисне вбивство – ч.1 ст.115 КК України.
- 2 березня стало відомо, що слідчий експеримент у будинку ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари за фактом убивства підприємця Сергія Старицького зірвався. Захисники Кожари повідомили, що останнього зранку 2 березня госпіталізували через гіпертонічний криз.
- 3 березня у поліції повідомили, що слідчий експеримент у будинку Кожари проведуть тоді, коли всі учасники кримінального провадження будуть до цього готові, а 4 березня таки провели його, хоч і з опором.
- 25 березня Кожарі вручили підозру у вбивстві Старицького. А 27 березня суд його заарештував.