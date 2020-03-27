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Вбивство в будинку ексміністра: суд арештував Кожару

П'ятниця, 27 березня 2020, 14:02
Вбивство в будинку ексміністра: суд арештував Кожару

Шевченківський райсуд Києва арештував ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару, підозрюваного у вбивстві свого товариша.

Джерело: засідання суду

Деталі: Кожару беруть під варту до 25 травня. Йому також дозволили вийти під заставу у 14 083 500 гривень.

Прокуратура просила арештувати підозрюваного, його адвокати виступили проти.

У відкритій частині судового засідання Кожара лише сказав, що через "безпідставні звинувачення" він нібито не може збирати гроші для допомоги лікарям на КПВВ у Луганській області. 

Захист ексміністра говорив, що у версії слідства є розбіжності, зокрема, слідчий сказав, що Старицького вбили з 3-5 метрів, а експертиза нібито встановила, що постріл був здійснений з ближчої відстані. Також у змивах на руках Кожари не знайшли пороху.

Адвокати нагадали, що кордони України закриті черех карантин, тому підозрюваний не може втекти. Також Кожара нібито не може тиснути на свідків, бо єдиними оцевидцями є він сам та його дружина.

Як повідомляє юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси потерпілих, у закритій частині засідання допитали дружину Кожари. Юристи не розкривають деталей свідчень жінки, однак кажуть, що "її виступ повністю співпадає з лінією захисту підозрюваного, оголошеною стороною захисту на минулому відкритому судовому засіданні".

Що було раніше: На засіданні суду 26 березня захист Кожари заявив, що його дружина Марина Козерод зізналась у злочині, який стався випадково.

Водночас, прокурор говорив, що експертиза не виявила на руках Козерод слідів продуктів пострілів. Її причетність під час слідства перевірялась, але не була підтверджена.

А сам Кожара після приїзду поліції нібито говорив, що "буде розстрілювати всіх, хто буде йому погрожувати".

Передісторія:

  • У ніч на 22 лютого у будинку ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари загинув підприємець Сергій Старицький. Попередня версія поліції була – самогубство, постріл було здійснено із пістолета Jericho 941, що зареєстрований на ексочільника МЗС.
  • Для встановлення всіх обставин події було призначено низку експертиз: судово-медичну, комплексну молекулярно-генетичну, дактилоскопичну, балістичну та хімічну. 
  • За погодженням із прокуратурою кримінальне провадження перекваліфікували із самогубства на умисне вбивство – ч.1 ст.115 КК України. 
  • 2 березня стало відомо, що слідчий експеримент у будинку ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари за фактом убивства підприємця Сергія Старицького зірвався. Захисники Кожари повідомили, що останнього зранку 2 березня госпіталізували через гіпертонічний криз.
  • 3 березня у поліції повідомили, що слідчий експеримент у будинку Кожари проведуть тоді, коли всі учасники кримінального провадження будуть до цього готові, а 4 березня таки провели його, хоч і з опором. 
  • 25 березня Кожарі вручили підозру у вбивстві Старицького.

Соня Лукашова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вбивствосуд
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