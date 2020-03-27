Вбивство в будинку ексміністра: суд арештував Кожару

Шевченківський райсуд Києва арештував ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару, підозрюваного у вбивстві свого товарища.

Джерело: засідання суду

Деталі: Кожару беруть під варту до 25 травня. Йому також дозволили вийти під заставу у 14 083 500 гривень.

Прокуратура просила арештувати підозрюваного, його адвокати виступили проти.

Покази Кожара давав у закритому судовому засіданні, тому наразі невідома його версія подій вечора 21 лютого, коли був застрелений ексголова правління телеканалу "Інтер" Сергій Старицький.

У відкритій частині Кожара лише сказав, що через "безпідставні звинувачення" він нібито не може збирати гроші для допомоги лікарям на КПВВ у Луганській області.

Підозрюваний у вбивстві ексміністр закордонних справ Леонід Кожара виступив у суді. Свою версію подій він розповів у закритій частині засідання. А у відкритій лише поскаржися, що "безпідставні звинувачення" нібито заважають йому збирати гроші лікарям у Луганській області pic.twitter.com/FmDcJIQlcq — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 27, 2020

Захист ексміністра говорив, що у версії слідства є розбіжності, зокрема, слідчий сказав, що Старицького вбили з 3-5 метрів, а експертиза нібито встановила, що постріл був здійснений з ближчої відстані. Також у змивах на руках Кожари не знайшли пороху.

Адвокати нагадали, що кордони України закриті черех карантин, тому підозрюваний не може втекти. Також Кожара нібито не може тиснути на свідків, бо єдиними оцевидцями є він сам та його дружина.

Доповнюється...

Що було раніше: На засіданні суду 26 березня захист Кожари заявив, що його дружина зізналась у злочині, який стався випадково.

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