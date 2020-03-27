Вбивство в будинку ексміністра: суд арештував Кожару

Шевченківський райсуд Києва арештував ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару, підозрюваного у вбивстві свого товариша.

Джерело: засідання суду

Деталі: Кожару беруть під варту до 25 травня. Йому також дозволили вийти під заставу у 14 083 500 гривень.

Прокуратура просила арештувати підозрюваного, його адвокати виступили проти.

У відкритій частині судового засідання Кожара лише сказав, що через "безпідставні звинувачення" він нібито не може збирати гроші для допомоги лікарям на КПВВ у Луганській області.

Підозрюваний у вбивстві ексміністр закордонних справ Леонід Кожара виступив у суді. Він не розповів свою версію подій, а лише поскаржися, що "безпідставні звинувачення" нібито заважають йому збирати гроші лікарям у Луганській області pic.twitter.com/dpyZMKdMMJ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 27, 2020

Захист ексміністра говорив, що у версії слідства є розбіжності, зокрема, слідчий сказав, що Старицького вбили з 3-5 метрів, а експертиза нібито встановила, що постріл був здійснений з ближчої відстані. Також у змивах на руках Кожари не знайшли пороху.

Адвокати нагадали, що кордони України закриті черех карантин, тому підозрюваний не може втекти. Також Кожара нібито не може тиснути на свідків, бо єдиними оцевидцями є він сам та його дружина.

Як повідомляє юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси потерпілих, у закритій частині засідання допитали дружину Кожари. Юристи не розкривають деталей свідчень жінки, однак кажуть, що "її виступ повністю співпадає з лінією захисту підозрюваного, оголошеною стороною захисту на минулому відкритому судовому засіданні".

Що було раніше: На засіданні суду 26 березня захист Кожари заявив, що його дружина Марина Козерод зізналась у злочині, який стався випадково.

Водночас, прокурор говорив, що експертиза не виявила на руках Козерод слідів продуктів пострілів. Її причетність під час слідства перевірялась, але не була підтверджена.

А сам Кожара після приїзду поліції нібито говорив, що "буде розстрілювати всіх, хто буде йому погрожувати".

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