Защите не удалось освободить из-под ареста эксминистра Кожару
Шевченковский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства адвоката Александра Ширы об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей эксминистру иностранных дел Леониду Кожаре.
Источник: Укринформ с заседания суда в четверг
Прямая речь судьи: "Суд принял в удовлетворении ходатайства защитника Ширы отказать".
Детали: Защита Кожары просила суд смягчить меру пресечения для подзащитного, который сейчас находится под стражей с альтернативой залога в 14 млн грн.
Но суд отказал, и его решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Киевском апелляционном суде в течение 5 дней со дня его принятия.
Полный текст решения будет объявлен 4 мая.
Что было раньше: 27 марта Шевченковский райсуд Киева арестовал Кожару, подозреваемого в убийстве своего товарища, до 25 мая. При этом ему разрешили выйти под залог в 14 083 500 гривен.
Предыстория:
- В ночь на 22 февраля в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий. Предварительная версия полиции была – самоубийство, выстрел был осуществлен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИД.
- По согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировали с самоубийства на умышленное убийство – ч.1 ст.115 УК Украины.
- 25 марта Кожаре вручили подозрение в убийстве Старицкого. А 10 апреля подозрение получила и жена бывшего министра.