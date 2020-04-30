Защите не удалось освободить из-под ареста эксминистра Кожару

Шевченковский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства адвоката Александра Ширы об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей эксминистру иностранных дел Леониду Кожаре.

Источник: Укринформ с заседания суда в четверг

Прямая речь судьи: "Суд принял в удовлетворении ходатайства защитника Ширы отказать".

Детали: Защита Кожары просила суд смягчить меру пресечения для подзащитного, который сейчас находится под стражей с альтернативой залога в 14 млн грн.

Но суд отказал, и его решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Киевском апелляционном суде в течение 5 дней со дня его принятия.

Полный текст решения будет объявлен 4 мая.

Что было раньше: 27 марта Шевченковский райсуд Киева арестовал Кожару, подозреваемого в убийстве своего товарища, до 25 мая. При этом ему разрешили выйти под залог в 14 083 500 гривен.

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