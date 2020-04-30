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Саакашвили нашли новую должность – Арахамия

Четверг, 30 апреля 2020, 16:20
Саакашвили нашли новую должность – Арахамия

Для бывшего президента Грузии и экс-руководителя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили нашли другой формат работы в украинской власти.

Источник: председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге 30 апреля

Прямая речь: "Голосов (за назначение Саакашвили вице-премьер – ред.) хватает, но Саакашвили в последние несколько дней вел длительные консультации с президентом, и они нашли другой формат, в котором они будут работать. Новая должность".

Детали: Он отказался говорить, о каком именно посте идет речь, объяснив, что "это инициатива президента".

При этом Арахамия заверил, что в случае, если кандидатуру Саакашвили все-таки предложат на должность вице-премьера по вопросам реформ, то в Раде будут голоса за его назначение.

Нардеп добавил, что о новом формате работы с Саакашвили сообщат или 30 апреля, или в начале следующей недели.

Предыстория:

  • В июле 2017-го Петр Порошенко лишил бывшего президента Грузии и бывшего руководителя Одесской областной госадминистрации Михэила Саакашвили украинского гражданства, после чего его выдворили в Польшу.
  • В мае 2019 года Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины.
  • 22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера по реформам – и Саакашвили согласился.
  • Однако в Грузии заявили, что она до сих пор требует экстрадиции Саакашвили, поэтому его назначение в украинское правительство ухудшит отношения с Украиной. Также там готовы были вызвать посла из Украины.
  • Кроме того, Саакашвили не удалось сразу убедить большинство фракции "Слуга народа" проголосовать за назначение его вице-премьером.
  • Позже Саакашвили говорил депутатам уже о позиции советника Зеленского.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Арахамия СаакашвилиВерховная Рада
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