Саакашвили нашли новую должность – Арахамия

Для бывшего президента Грузии и экс-руководителя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили нашли другой формат работы в украинской власти.

Источник: председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге 30 апреля

Прямая речь: "Голосов (за назначение Саакашвили вице-премьер – ред.) хватает, но Саакашвили в последние несколько дней вел длительные консультации с президентом, и они нашли другой формат, в котором они будут работать. Новая должность".

Детали: Он отказался говорить, о каком именно посте идет речь, объяснив, что "это инициатива президента".

При этом Арахамия заверил, что в случае, если кандидатуру Саакашвили все-таки предложат на должность вице-премьера по вопросам реформ, то в Раде будут голоса за его назначение.

Нардеп добавил, что о новом формате работы с Саакашвили сообщат или 30 апреля, или в начале следующей недели.

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