Венедіктова пояснила, чому закрили справу про погрози Портнова прокурору

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова пояснила, що справа щодо погроз, які Андрій Портнов регулярно відправляв прокурору Олександрові Божку закрита на основі експертизи.

Джерело: Венедіктова в ефірі hromadske

Пряма мова Венедіктової: "На підставі експертизи. СБУ не знайшло там (ознак кримінального правопорушення – ред.). Як я сказала після цього в інтерв’ю "Українській правді" – є речі, які ти для себе розумієш, що так правильно, так має бути, але це твоя суб’єктивна оцінка, а є ще об’єктивна реальність така".

Деталі: Цим генпрокурор пояснює, що її відомство не брало участь у закритті справи – усе вирішилося через експертизу СБУ.

Венедіктова зазначила, що дуже поважає прокурора Божка, якому погрожував Портнов. На її думку, він знає, де знаходиться і розуміє, що має робити. Венедіктова вважає, що на таких прокурорах має будуватися прокуратура.

Що було раніше: 18 листопада 2019 р. журналісти "Слідство.Інфо" повідомили, що ексзаступник голови адміністрації Віктора Януковича Андрій Портнов з 2017 року погрожує прокурорам, які розслідують кримінальні провадження, де він фігурує.

Зокрема, погрози з номера Портнова отримували співробітник ГПУ Олександр Божко, колишній очільник Управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк та ще один співробітник ГПУ, якого ЗМІ не називають.

Божко вів кримінальне провадження, яке стосувалося можливого привласнення Портновим грошей двох столичних вишів, а також – імовірних зловживань під час обрання його членом Вищої ради юстиції.

На початку 2019-го Печерський суд Києва зобов’язав прокурора протягом місяця завершити розслідування у справі Портнова. Зі спливом терміну провадження його слід було або закрити, або передати до суду. У Печерському суді до осені 2016-го року працювала рідна сестра Портнова.

Прокурор Олександр Божко попросив Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатів позбавити Портнова права займатися адвокатською діяльністю.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області відмовилася притягнути до відповідальності Портнова за погрози працівнику Офісу генерального прокурора Олександрові Божку.

Разом з тим у Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури зазначили, що дії Портнова щодо прокурора Божка, відповідно до рішення ради прокурорів, можуть бути кримінальним правопорушенням.

15 квітня слідчий Служби безпеки України закрив кримінальне провадження.