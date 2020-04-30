Венедиктова объяснила, почему закрыли дело об угрозах Портнова прокурору

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объяснила, что дело об угрозах, которые Андрей Портнов регулярно отправлял прокурору Александру Божко закрыта на основе экспертизы.

Источник: Венедиктова в эфире hromadske

Прямая речь Венедиктов: "На основании экспертизы. СБУ не нашло там (признаков уголовного преступления - ред.). Как я сказала после этого в интервью "Украинской правде" - есть вещи, которые ты для себя понимаешь, что так правильно, так должно быть, но это твоя субъективная оценка, а есть еще объективная реальность такова".

Детали: Этим генпрокурор объясняет, что ее ведомство не принимало участие в закрытии дела - все решилось через экспертизу СБУ.

Венедиктова отметила, что очень уважает прокурора Божко, которому угрожал Портнов. По ее мнению, он знает, где находится и понимает, что должен делать. Венедиктова считает, что на таких прокурорах должно строиться прокуратура.

Что было раньше: 18 ноября журналисты "Слідство.Інфо" сообщили, что экс-замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов с 2017 года угрожает прокурорам, которые расследуют уголовные производства, где он фигурирует.

В частности, угрозы с номера Портнова получали, по данным журналистов, сотрудник Генпрокуратуры Александр Божко, бывший глава Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк и еще один сотрудник ГПУ, которого в издании не называют.

Прокурор Божко вел уголовное производство, которое касалось возможного присвоения Портновым денег двух столичных вузов, а также - вероятных злоупотреблений при избрании его членом Высшего совета юстиции.

В начале 2019-го Печерский суд Киева обязал прокурора в течение месяца завершить расследование по делу Портнова. По истечении срока производства его следовало либо закрыть, либо передать в суд. В Печерском суде до осени 2016 года работала родная сестра Портнова.

Прокурор ГПУ Александр Божко попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатов лишить Портнова права заниматься адвокатской деятельностью.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области оказалась привлечь к ответственности Портнова за угрозы сотруднику Офиса генерального прокурора Александру Божко.

Вместе с тем в Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры отметили, что действия Портнова относительно прокурора Божко, согласно решению совета прокуроров, могут быть уголовным преступлением.

15 апреля следователь Службы безопасности Украины закрыл уголовное производство.