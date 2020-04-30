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Венедиктова объяснила, почему закрыли дело об угрозах Портнова прокурору

Четверг, 30 апреля 2020, 21:22

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объяснила, что дело об угрозах, которые Андрей Портнов регулярно отправлял прокурору Александру Божко закрыта на основе экспертизы.

Источник: Венедиктова в эфире hromadske

Прямая речь Венедиктов: "На основании экспертизы. СБУ не нашло там (признаков уголовного преступления - ред.). Как я сказала после этого в интервью "Украинской правде" - есть вещи, которые ты для себя понимаешь, что так правильно, так должно быть, но это твоя субъективная оценка, а есть еще объективная реальность такова".

Детали: Этим генпрокурор объясняет, что ее ведомство не принимало участие в закрытии дела - все решилось через экспертизу СБУ.

Венедиктова отметила, что очень уважает прокурора Божко, которому угрожал Портнов. По ее мнению, он знает, где находится и понимает, что должен делать. Венедиктова считает, что на таких прокурорах должно строиться прокуратура.

Что было раньше: 18 ноября журналисты "Слідство.Інфо" сообщили, что экс-замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов с 2017 года угрожает прокурорам, которые расследуют уголовные производства, где он фигурирует.

В частности, угрозы с номера Портнова получали, по данным журналистов, сотрудник Генпрокуратуры Александр Божко, бывший глава Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк и еще один сотрудник ГПУ, которого в издании не называют.

Прокурор Божко вел уголовное производство, которое касалось возможного присвоения Портновым денег двух столичных вузов, а также - вероятных злоупотреблений при избрании его членом Высшего совета юстиции.

В начале 2019-го Печерский суд Киева обязал прокурора в течение месяца завершить расследование по делу Портнова. По истечении срока производства его следовало либо закрыть, либо передать в суд. В Печерском суде до осени 2016 года работала родная сестра Портнова.

Прокурор ГПУ Александр Божко попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатов лишить Портнова права заниматься адвокатской деятельностью.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области оказалась привлечь к ответственности Портнова за угрозы сотруднику Офиса генерального прокурора Александру Божко.

Вместе с тем в Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры отметили, что действия Портнова относительно прокурора Божко, согласно решению совета прокуроров, могут быть уголовным преступлением.

15 апреля следователь Службы безопасности Украины закрыл уголовное производство.

Украинская правда
Темы: ПортновВенедиктоваГенпрокуратураСБУ


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