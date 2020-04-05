Коронавірус в Італії: вперше знизилось число пацієнтів в реанімації

В Італії протягом останньої доби вперше з початку пандемії коронавірусу знизилося число пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

В Італії станом на вечір суботи в реанімаційних відділеннях перебували 3994 пацієнти, що на 74 менше в порівнянні з п’ятницею.

Загалом в Італії налічується 88 274 хворих з коронавірусом, це на 2886 випадків більше, ніж у п’ятницю. Станом на п’ятницю зростання нових випадків зараження становило 2339.

Від коронавірусу в Італії загалом померли 15362 людини, з них 681 – протягом останньої доби. Добою раніше смертність складала 766 осіб.

Кількість тих, хто видужав, зросла до 20996 – це на 1238 більше, ніж у п’ятницю.

Загальне число випадків коронавірусу в Італії з початку епідемії зросло до 124632 (ця цифра включає і померлих і тих, хто видужав).

Як повідомив на початку тижня заступник міністра охорони здоров’я Італії П’єрпаоло Сілері, країна наближається до піку епідемії. За його словами, через тиждень, або "максимум через 10 днів" варто очікувати зниження кількості нових випадків.



Читайте також: В центрі епідемії: як переживають коронакризу українські мігранти в Італії.