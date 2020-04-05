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Коронавирус в Италии: впервые снизилось число пациентов в реанимации

Воскресенье, 5 апреля 2020, 10:55

В Италии в течение последних суток впервые с начала пандемии коронавирус снизилось число пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

В Италии по состоянию на вечер субботы в реанимационных отделениях находились 3994 пациента, что на 74 меньше в сравнении с пятницей.

Всего в Италии насчитывается 88 274 больных с коронавирусом, это на 2886 случаев больше, чем в пятницу. По состоянию на пятницу рост новых случаев заражения составил 2339.

От коронавируса в Италии в целом умерли 15362 человека, из них 681 – в течение последних суток. Сутками ранее смертность составляла 766 человек.

Количество тех, кто выздоровел, выросло до 20996 – это на 1238 больше, чем в пятницу.

Общее число случаев коронавируса в Италии с начала эпидемии возросло до 124632 (эта цифра включает и умерших, и выздоровевших). 

Темы: КоролевскаяИталия
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