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Через пожежу на Хрещатику пошкоджені кабелі Укртелекому

Неділя, 5 квітня 2020, 15:10
Через пожежу на Хрещатику пошкоджені кабелі Укртелекому
ДСНС

Внаслідок пожежі у кабельному колекторі на вул. Хрещатик пошкоджені кабелі Укртелекому.

Джерело: Укртелеком, директор з корпоративних комунікацій Укртелекому Михайло Шуранов у Facebook

Дослівно компанія: "Три аварійно-відновлювальні бригади Укртелекому чекають дозволу ДСНС на доступ у приміщення колектора для початку аварійних робіт, поки що заважає високий рівень задимленості та велика напруга електричних кабелів.

Термін отримання доступу залежить від того, як швидко колектор буде готовий до проведення в ньому відновлювальних робіт.

А поки триває переключення абонентів на аварійні лінії на час усунення наслідків пожежі".

Деталі: Водночас Шуранов зазначив, що Укртелеком може отримати доступ до приміщення колектора як у неділю, так і в понеділок.

Пряма мова: "Під час пожежі постраждали як магістральні, так і місцеві канали зв’язку. Магістральні оптичні канали Укртелеком переключив на альтернативні лінії зв’язку, а локальна мережа очікує ремонту".

Деталі: Пізніше Шуранов додав, що завершуються роботи з відновлення доступу в інтернет для абонентів частин Шевченківського, Печерського та Голосіївського районів міста, їх закінчення очікується до 23 години неділі.

Відновлення зв’язку відбувається шляхом розбудови альтернативних каналів. Роботи з відновлення послуг телефонії та інтернет безпосередньо в мікрорайоні пожежі (Європейська площа, Бесарабка) будуть продовжені і в понеділок.

Зв’язок абонентів інших районів не постраждав.

Що передувало: У неділю через пожежу у кабельному тунелі на вул.Хрещатик було відключено телефонний зв'язок у Деснянському, Дніпровському, Дарницькому, Оболонському та Подільському районах Києва. 

Частково було відключено від електропостачання вулиці Хрещатик, Десятинну, Трьохсвятительську, Володимирську, провулок Музейний. Загалом приблизно 80 будинків.

Внаслідок пожежі від електропостачання було відключено Нацбанк України, стадіон "Динамо", Музей води, готель "Дніпро", ТРЦ "Глобус", Український дім, Арка дружби народів та ТРК Київ, а також низка житлових будинків. 

Українська правда

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Теми: Укртелекомпожежа
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