Лерос прийшов на допит в СБУ, але просив його перенести

Народний депутат Гео Лерос, який оприлюднив так звані "плівки з братом Єрмака", прийшов на допит у Службу безпеки України 6 квітня, але просив перенести допит, оскільки силовики хотіли допитувати його не у тому провадженні, по якому викликали.

Джерело: адвокат Лероса Масі Найєм у Facebook

Пряма мова: "06.04.2020 Гео Лерос з'явився на допит до СБУ. Кримінальне провадження № 22020000000000065 відкрите за ознаками кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 359 ККУ (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

Під час допиту було повідомлено, що дане кримінальне провадження об'єднали із кримінальним провадженням за № 22020000000000066 за ст. 190 ККУ (шахрайство).

Нами було рішення клопотати про перенесення допиту на підставі ст. 135 КПКУ".

Деталі: Найєм пояснив, що за законом про запобігання корупції, Лерос є викривачем-фізичною особою, яка була переконана, що інформація є достовірною, і повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

Адвокат уточнив, що права викривача виникають з моменту повідомлення інформації про можливі факти корупції.

Він також додав, викривач має право давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати.

За словами Найєма, Лерос на даний момент не відмовляється давати свідчення, але ні йому, адвокату "не зрозуміла логіка, за якою і СБУ і ДБР викликають на допит по справі з однією кваліфікацією, а потім об’єднують, додаючи синхронно ст. 190 ККУ".

Що було раніше: 3 квітня народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос прийшов на допит до Державного бюро розслідувань і з такої ж причини – через об'єднання кількох кримінальних проваджень – просив його перенести.

"Українська правда" протягом кількох днів просила речника ДБР повідомити, за фактом чого була відкрита справа про шахрайство, і чи стосується це закупівель на мурали в Києві, як писали в мережі (цим проектом у минулому опікувався Лерос, – ред.). У пресслужбі обіцяли відповісти, але так цього і не зробили.

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