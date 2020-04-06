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Більшість поляків проти голосування поштою на виборах президента

Понеділок, 6 квітня 2020, 13:01

Більше половини поляків не підтримують ідею партії влади щодо голосування поштою на виборах президента.

Такими є результати опитування United surveys для RMF FM i "Dziennik Gazeta Prawna", повідомляє "Європейська правда".

Перше питання, поставлене респондентам,  чи пішли б вони на виборчу дільницю, щоб проголосувати, якби президентські вибори відбулися наступної неділі.

Понад 70% опитаних заявили, що не будуть цього робити. Бажання проголосувати на виборчій дільниці висловили понад 26% учасників дослідження, а 2,6% не змогли дати однозначної відповіді.

Респонденти також відповіли на аналогічне запитання про заочне голосування.

У цьому випадку більшість відповідей (більше 55%) була негативною. Проголосувати поштою хотіли б більше 38% опитаних, 5,6% учасників опитування не змогли дати однозначної відповіді.

Загалом понад 57% поляків негативно оцінюють ідею керівної партії "Право і справедливість" щодо заочного голосування.

Президентські вибори у Польщі мають відбутися 10 травня. Опозиція виступає проти проведення виборів через епідемію коронавірусу. Влада досі виступала проти можливого перенесення дати виборів. Керівна партія також виступила з ідеєю голосування поштою для літніх виборців і тих, хто перебуває на карантині, однак Сенат відхилив цю пропозицію.

Читайте також: Всупереч епідемії: чому Польща не хоче переносити президентські вибори

"Українська правда" у Threads

Теми: Польщавибори
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