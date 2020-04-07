Зеленський: Наша мета – 50 мільйонів масок

Президент Володимир Зеленський каже, що найближчим часом в Україну поставлять 50 мільйонів медичних масок.

Джерело: відеозвернення глави держави, показане по ТБ

Пряма мова: "Протягом цього тижня ми очікуємо прибуття щонайменше семи літаків з Китаю та Південної Кореї. Вони доставлять в Україну тест-системи ПЛР та експрес-тести, захисні костюми та апарати ШВЛ, маски та респіратори. Наша мета – найближчим часом доставити в Україну 50 мільйонів масок.

Деталі: За словами Зеленського, паралельно з цим, Україна максимально нарощує вітчизняне виробництво. Цього тижня також планують почати виготовляти власні тест-системи ПЛР.

Україна щодня випускає 900 тисяч масок.

Президент запевнив, що влада вживає усіх заходів для повного забезпечення країни усім необхідним.