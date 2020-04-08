Фігуранти плівок розповіли про себе і про знайомство з Єрмаком
Фігурант плівок з братом голови Офісу президента Андрія Єрмака Дмитро Штанько 16 років пропрацював в органах внутрішніх справ, а інший фігурант Сергій Шумський є гласним позаштатним співробітником оперативного управління СБУ.
Джерело: інтерв’ю Штанька і Шумського Bihus.info (фігуранти самі захотіли дати інтерв’ю – ред.)
Пряма мова Штанька: "16 років до 2014 року працював в органах внутрішніх справ, пішов за власним бажанням. Наразі маю приватну юридичну практику, оскільки є кандидатом юридичних наук".
Пряма мова Шумського: "(Моя посада – ред.) гласний позаштатний співробітник оперативного управління СБУ (він пояснив, що це означає, що він не має звання і посади, але співпрацює з СБУ – ред.). Лінія контррозвідувальної і розвідувальної діяльності у рамках проведення АТО і ООС проти росіян і бойовиків з 2015 року, до того був співробітником МВС.
Денис Єрмак був моїм другом до певного моменту. Поки абсолютно не втратив мою довіру і статус друга".
Деталі: За словами фігурантів "плівок", попри те, що вони обоє з органів внутрішніх справ, записи розмов Єрмака не були спецоперацією правоохоронців.
Штанько заявив, що з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком не знайомий, знає лише його брата – Дениса, за проханням якого шукав кандидатів на різні державні посади.
Шумський розповів, що Денис якось відразу після оголошення перемоги Володимира Зеленського на виборах президента покликав його додому для знайомства з Андрієм, який на той час був помічником Зеленського.
За його словами, Денис подзвонив йому і сказав, що брату треба допомога, і що Шумський, можливо, "буде чимось корисним молодій команді Зеленського".
Шумський додав, що пішов на цю зустріч, вона була вдома у Єрмаків і на ній були лише вони утрьох.
За його словами, він був цікавий Андрію Єрмаку тим, що працює зі спецслужбами, які в нашій країні "володіють найбільш достовірною інформацією".
Шумський розповів, що Єрмаки просили його консультувати їх щодо різних кандидатів. Інформацію про людей він нібито збирав "на просторах інтернету" і не залучав до цього свої зв’язки.
Він також запевняє, що вони з Андрієм Єрмаком "не друзі ні в якому разі", і що він був для Єрмака "ресурсом, який було дуже зручно використовувати", бо був безкоштовним.
Шумський додав, що сам думав, що "робив благо для країни, бо не дозволяв пропускати у вищі ешелони влади людей, які себе якось заплямували".
Що було раніше: Журналісти-розслідувачі встановили кількох фігурантів записів, де брат голови Офісу президента Денис Єрмак нібито домовляється про призначення різних людей на державні посади. Окрім самого Дениса Єрмака на записах є дві ключові фігури – його помічник та людина, яка знімала відео.
За твердженнями журналістів, помічника звати Шумський Сергій Зіновійович. А людину, яка знімала відео, звати Дмитро Олександрович Штанько, йому 39 років, він родом із Харкова і закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ.
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Передісторія:
- Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади. Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура за заявою Лероса розпочала кримінальне провадження.
- Андрій Єрмак в свою чергу заявив, що на оприлюдненому відео дійсно його брат Денис. У зв'язку з поширенням відео Єрмак мав намір звернутися із заявою до Служби безпеки України та Держбюро розслідувань.
- Гео Лерос подав до НАБУ звернення з "плівками". У свою чергу ДБР порушило кримінальну справу щодо Лероса.
- Згодом юридична компанія "Міллер", яка захищає Лероса, повідомила, що після публікації "плівок" правоохоронні органи відкрили вже 5 кримінальних проваджень.
- Сам Денис Єрмак заявив, що як громадянин вільний зустрічатися з ким завгодно і обговорювати, що завгодно, і те, що його брат чиновник, не повинне обмежувати його права.