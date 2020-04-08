Фігуранти плівок розповіли про себе і про знайомство з Єрмаком

Фігурант плівок з братом голови Офісу президента Андрія Єрмака Дмитро Штанько 16 років пропрацював в органах внутрішніх справ, а інший фігурант Сергій Шумський є гласним позаштатним співробітником оперативного управління СБУ.

Джерело: інтерв’ю Штанька і Шумського Bihus.info (фігуранти самі захотіли дати інтерв’ю – ред.)

Пряма мова Штанька: "16 років до 2014 року працював в органах внутрішніх справ, пішов за власним бажанням. Наразі маю приватну юридичну практику, оскільки є кандидатом юридичних наук".

Пряма мова Шумського: "(Моя посада – ред.) гласний позаштатний співробітник оперативного управління СБУ (він пояснив, що це означає, що він не має звання і посади, але співпрацює з СБУ – ред.). Лінія контррозвідувальної і розвідувальної діяльності у рамках проведення АТО і ООС проти росіян і бойовиків з 2015 року, до того був співробітником МВС.

Денис Єрмак був моїм другом до певного моменту. Поки абсолютно не втратив мою довіру і статус друга".

Деталі: За словами фігурантів "плівок", попри те, що вони обоє з органів внутрішніх справ, записи розмов Єрмака не були спецоперацією правоохоронців.

Штанько заявив, що з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком не знайомий, знає лише його брата – Дениса, за проханням якого шукав кандидатів на різні державні посади.

Шумський розповів, що Денис якось відразу після оголошення перемоги Володимира Зеленського на виборах президента покликав його додому для знайомства з Андрієм, який на той час був помічником Зеленського.

За його словами, Денис подзвонив йому і сказав, що брату треба допомога, і що Шумський, можливо, "буде чимось корисним молодій команді Зеленського".

Шумський додав, що пішов на цю зустріч, вона була вдома у Єрмаків і на ній були лише вони утрьох.

За його словами, він був цікавий Андрію Єрмаку тим, що працює зі спецслужбами, які в нашій країні "володіють найбільш достовірною інформацією".

Шумський розповів, що Єрмаки просили його консультувати їх щодо різних кандидатів. Інформацію про людей він нібито збирав "на просторах інтернету" і не залучав до цього свої зв’язки.

Він також запевняє, що вони з Андрієм Єрмаком "не друзі ні в якому разі", і що він був для Єрмака "ресурсом, який було дуже зручно використовувати", бо був безкоштовним.

Шумський додав, що сам думав, що "робив благо для країни, бо не дозволяв пропускати у вищі ешелони влади людей, які себе якось заплямували".

Що було раніше: Журналісти-розслідувачі встановили кількох фігурантів записів, де брат голови Офісу президента Денис Єрмак нібито домовляється про призначення різних людей на державні посади. Окрім самого Дениса Єрмака на записах є дві ключові фігури – його помічник та людина, яка знімала відео.

За твердженнями журналістів, помічника звати Шумський Сергій Зіновійович. А людину, яка знімала відео, звати Дмитро Олександрович Штанько, йому 39 років, він родом із Харкова і закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ.

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