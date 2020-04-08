Фігурант плівок: Загалом за посади кандидати заплатили Єрмаку близько $100 тисяч

Фігурант плівок з братом голови Офісу президента Дмитро Штанько заявляє, що загалом від людей, які претендували на якісь посади у державній владі, для Дениса Єрмака зібрали близько 100 тисяч доларів, а Андрію Єрмака передавали 10 тисяч доларів.

Джерело: інтерв’ю Штанька і Шумського Bihus.info (фігуранти самі захотіли дати інтерв’ю – ред.)

Пряма мова Штанька: "До сотні тисяч доларів було передано Денису.

Гроші передавалися Денису для того, щоб він – він не був посадовою особою – щоб він рухав проект. Чи була це неправомірна вигода – хай встановлюють слідчі.

Суму визначав Денис на око. Якщо людина хоче бути в команді, хоче бути призначеною і має проект, вона має дати гроші, щоб підтвердити своє серйозне ставлення. А Денис далі звертається до Андрія. Принаймні перші рази так було. Денис доповідав йому при спілкуванні. Це було при мені, я це бачив, хто дзвонив. Йому не було сенсу скривати своє спілкування він навпаки все це підносив постійно, що я поспілкувався з братом, з Андрієм.

Судячи з риторики Дениса, перші 10 тисяч Андрій отримав. Це був перший кандидат, і я це чув особисто. Людина на Держгеокадастр. Я чув про це з розмови Дениса по телефону".

Деталі: За словами Штанька, мова йде про Олександра Луцького який нібито заплатив 10 тисяч доларів за те, щоб бути призначеним на голову Держгеокадастру.

Штанько каже, що особисто писав йому розписку. А чому Луцького не призначили, йому не зрозуміло.

Загалом, за словами фігурантів – Штанька і Сергія Шумського – ідею шукати людей у владу на початку літа 2019 року їм озвучив Денис, а йому нібито підкинув його брат, оскільки президентська програма "Ліфт" не працювала.

Гроші спершу нібито брали за проведення експертизи проектів, які подавали кандидати на посади. Штанько додав, що, за словами Дениса Єрмака, це коштувало від 150-900 тисяч гривень.

Потім гроші нібито стали брати уже за зустріч з Єрмаком.

Фігурант розповів, що вони знаходили людей, читали їхні резюме, з відібраними кандидатами проводив співбесіди Денис Єрмак. Якщо людина йому подобалась, то Єрмак нібито називав на око суму і цю суму кандидату потім озвучував Штанько.

Якщо людина погоджувалась, то Штанько писав розписку, брав гроші і ніс їх Денису.

Фігуранти також розповіли, що вели розмови зокрема з екснардепом Володимиром Купчаком, який хотів очолити "Енергоатом", але ніхто з тих людей, з ким вони контактували, не був призначений на посаду.

Штанько також під час інтерв’ю заперечував, що записи розмов вів саме він. За його словами, він не знає, звідки взялись ці відео.

Фігуранти плівок повідомили, що вони написали заяви про скоєння злочину, і 5 квітня їх вже допитали в НАБУ.

За словами Штанька і Шумського, в їхніх заявах викладені "факти шахрайства та ознаки корупції", і стосуються вони Андрія та Дениса Єрмаків.

Що було раніше: Журналісти-розслідувачі встановили кількох фігурантів записів, де брат голови Офісу президента Денис Єрмак нібито домовляється про призначення різних людей на державні посади. Окрім самого Дениса Єрмака на записах є дві ключові фігури – його помічник та людина, яка знімала відео.

За твердженнями журналістів, помічника звати Шумський Сергій Зіновійович. А людину, яка знімала відео, звати Дмитро Олександрович Штанько, йому 39 років, він родом із Харкова і закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ.

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