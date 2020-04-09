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Третю смерть від коронавірусу зафіксували на Житомирщині

Четвер, 9 квітня 2020, 12:04
заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко

На Житомирщині за добу виявили ще 4 нові випадки захворювання на коронавірус, вранці 9 квітня померла пацієнтка з Бердичева, яка перебувала у важкому стані.

Джерело: заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко, яку цитує Житомир.info

Пряма мова: "У нас збільшилась кількість летальних випадків. Останній летальний випадок зафіксований в Бердичеві - жінка 81 рік".

Деталі: Начальник УОЗ Микола Суслик уточнив, що жінка захворіла 28 березня, 6 квітня її госпіталізували. Експрес-тест був негативним. Водночас 8 квітня ввечері ПЛР тест підтвердив коронавірус. На жаль, вночі пацієнтка померла.

Суслик додав, що у важкому стані нині перебуває ще одна пацієнтка з Бердичева.

Пряма мова: "8 пацієнтів, які знаходяться на домашньому лікуванні і самоізоляції, 20 - госпіталізовані. Серед важких - жінка 76 років у Бердичеві, яка потребує дихальної підтримки, вона не інтубована. Дещо знизилась температура, хоча вона зберігається. Отримує лікування. Динаміка стабільна. Пацієнтка ближче до важкого стану.

Двоє пацієнтів у стані середньої важкості, отримують кисневу підтримку, температура має динаміку до зниження. Стан ближче до середнього".

Додатково: У Малині та Бердичеві, де зафіксовано найбільше хворих на коронавірус по Житомирській області, посилюють карантинні заходи. У містах будуть встановлені карантинні пости, але в’їзд та виїзд поки не забороняють.

Станом на 9 квітня 2020 року в Житомирській області зареєстровано 31 лабораторно підтверджений випадок COVID-19.

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"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусЖитомирщина
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