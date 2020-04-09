Третью смерть от коронавируса зафиксировали на Житомирщине

В Житомирской области за сутки обнаружили еще 4 новых случая заболевания коронавирусом, утром 9 апреля умерла пациентка из Бердичева, которая находилась в тяжелом состоянии.

Источник: заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко, которую цитирует Житомир.info

Прямая речь: "У нас увеличилось количество летальных случаев. Последний летальный случай зафиксирован в Бердичеве - женщина 81 год".

Детали: Начальник УОЗ Николай Суслик уточнил, что женщина заболела 28 марта, 6 апреля ее госпитализировали. Экспресс-тест был отрицательным. В то же время 8 апреля вечером ПЦР тест подтвердил коронавирус. К сожалению, ночью пациентка умерла.

Суслик добавил, что в тяжелом состоянии сейчас находится еще одна пациентка из Бердичева.

Прямая речь: "8 пациентов, находящихся на домашнем лечении и самоизоляции, 20 - госпитализированы. Среди тяжелых - женщина 76 лет в Бердичеве, которая требует дыхательной поддержки, она не интубирована. Несколько снизилась температура, хотя она сохраняется. Получает лечение. Динамика стабильная. Пациентка ближе к тяжелому состоянию.

Двое пациентов в состоянии средней тяжести, получают кислородную поддержку, температура должна динамику к снижению. Состояние ближе к среднему".

Дополнительно: В Малине и Бердичеве, где зафиксировано больше всего больных коронавирусоом по Житомирской области, усиливают карантинные мероприятия. В городах будут установлены карантинные посты, но въезд и выезд пока не запрещают.

По состоянию на 9 апреля 2020 года в Житомирской области зарегистрирован 31 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

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