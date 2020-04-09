Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На фоні карантину суд дозволив Гримчаку виходити з дому

Четвер, 9 квітня 2020, 17:17
На фоні карантину суд дозволив Гримчаку виходити з дому

Вищий антикорупційний суд пом’якшив колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрію Гримчаку запобіжний захід із цілодобового домашнього арешту на нічний арешт.

Джерело: ВАКС

Дослівно: "9 квітня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора щодо продовження запобіжного заходу ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Так, його цілодобовий домашній арешт змінений на нічний - із 22:00 до 6:00".

Деталі: Підозрюваному також продовжили строк діі обов’язків на шістдесят днів - до 12 червня 2020 року включно. Колишній заступник МінТОТ зобов’язаний прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним їхнім викликом та вимогою; утримуватися від спілкування із підозрюваним та свідками; здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо: В Україні діють суворі карантинні обмеження: в самоізоляції мають перебувати всі особи, старші 60 років, люди з підозрою на коронавірус, люди, які контактували з хворими, хворі на COVID-19, які не потребують госпіталізації. Заборонено гуляти в парках, займатися на спортмайданчиках, пересуватися більш ніж по-двоє. На вулиці громадяни мають ходити в масках і обов'язково ности свої документи.

Знати більше: $1 млн за забудови та суди. Розплутуємо історію затримання Гримчака

Передісторія:

  • 14 серпня 2019 року затримали Гримчака та його помічника Ігоря Овдієнка нібито під час одержання частини хабара у розмірі 480 тисяч доларів.
  • За даними НАБУ, вони вимагали від представника юрособи 1,1 млн доларів за вплив на прийняття рішень посадовцями.
  • Сам Гримчак заперечує, що брав хабарі, і розповів у суді, як йому пропонували значно більші суми.
  • Згодом стало відомо, що затримання Гримчака проходило в рамках розслідування справи про напад на Тетяну Чорновол у грудні 2013 року.
  • 22 жовтня Гримчаку змінили підозру з шахрайства на зловживання впливом.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Гримчак
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Гримчак
Колишній заступник міністра МінТОТ Гримчак відбуде 10 років у в'язниці: вирок набрав чинності
ВАКС засудив Гримчака до 10 років ув’язнення
З Гримчака зняли електронний браслет стеження
Останні новини
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
15:03
Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів
15:00
Без рішення по Україні ЄС може звалитися у нескінченні внутрішні суперечки, натякає Зеленський
14:56
Прикривалися полоненими бійцями ЗСУ як щитом: прокуратура почала розслідування злочину РФ
14:53
НБУ пояснив, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень
14:49
Путін нарахував понад 600 тисяч своїх військових на території України
14:47
Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет
14:43
Продавали на чорному ринку: у США двох чоловіків звинувачують у вбивстві 3,6 тисяч птахів
14:29
Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
Усі новини...
Реклама: