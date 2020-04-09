На фоні карантину суд дозволив Гримчаку виходити з дому
Вищий антикорупційний суд пом’якшив колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрію Гримчаку запобіжний захід із цілодобового домашнього арешту на нічний арешт.
Джерело: ВАКС
Дослівно: "9 квітня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора щодо продовження запобіжного заходу ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Так, його цілодобовий домашній арешт змінений на нічний - із 22:00 до 6:00".
Деталі: Підозрюваному також продовжили строк діі обов’язків на шістдесят днів - до 12 червня 2020 року включно. Колишній заступник МінТОТ зобов’язаний прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним їхнім викликом та вимогою; утримуватися від спілкування із підозрюваним та свідками; здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.
Нагадаємо: В Україні діють суворі карантинні обмеження: в самоізоляції мають перебувати всі особи, старші 60 років, люди з підозрою на коронавірус, люди, які контактували з хворими, хворі на COVID-19, які не потребують госпіталізації. Заборонено гуляти в парках, займатися на спортмайданчиках, пересуватися більш ніж по-двоє. На вулиці громадяни мають ходити в масках і обов'язково ности свої документи.
Знати більше: $1 млн за забудови та суди. Розплутуємо історію затримання Гримчака
Передісторія:
- 14 серпня 2019 року затримали Гримчака та його помічника Ігоря Овдієнка нібито під час одержання частини хабара у розмірі 480 тисяч доларів.
- За даними НАБУ, вони вимагали від представника юрособи 1,1 млн доларів за вплив на прийняття рішень посадовцями.
- Сам Гримчак заперечує, що брав хабарі, і розповів у суді, як йому пропонували значно більші суми.
- Згодом стало відомо, що затримання Гримчака проходило в рамках розслідування справи про напад на Тетяну Чорновол у грудні 2013 року.
- 22 жовтня Гримчаку змінили підозру з шахрайства на зловживання впливом.