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Кількість загиблих від коронавірусу у Франції перевищила 12 тисяч

Четвер, 9 квітня 2020, 21:55

Кількість загиблих від коронавірусу у Франції перевищила 12 тисяч. Водночас, кількість померлих за добу суттєво менша, ніж напередодні, і вперше за час пандемії змешилася кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це сьогодні на брифінгу повідомив генеральний директор з питань охорони здоров’я Жером Саломон. 

За останні 24 годин у Франції від Covid-19 у лікарнях померли 424 хворих.

Це більш ніж на сотню менше, ніж 8 квітня, коли повідомлялося про 541 загиблого, та 7 квітня, коли у лікарнях померли 607 хворих. 

Таким чином, загальна кількість загиблих зросла до 12 210, з яких 8044 – померлі у лікарнях, 4166 - у будинках для літніх людей та інших медико-соціальних закладах.

За останню добу у відділення інтенсивної терапії госпіталізували 369 нових пацієнтів.

Водночас, вперше за час пандемії знизилася загальна кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії – на 82 особи, порівняно з попереднім днем. Загалом з Covid-19 госпіталізовані 30767 хворих, з них 7066 – у відділеннях інтенсивної терапії.  

Раніше міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран повідомив, що країна ще не досягла піку епідемії і про послаблення карантину говорити надто рано.

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Теми: ФранціякоронавірусCovid-2019жертви
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