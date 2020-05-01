1 травня. No time to die: Велика Британія пройшла пік, Україна відкриває ринки, Франція пересідає на велосипеди

Офіційні дані, актуальні на 11:30 1 травня

Україна на карантині 51-ий день.

Ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні дозволяє з 11 травня починати вихід з карантину, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

МОЗ просить українців провести травневі вихідні вдома.

Україна. Зменшилася кількість добових хворих

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

10 861 встановлений випадок, з них 2 154 медпрацівників і 754 дитини

встановлений випадок, з них 2 154 медпрацівників і 754 дитини 1 413 людей одужали

людей одужали 272 летальних випадки

летальних випадки зроблено 118 545 ПЛР-тестів, частина з них – повторні.

Найбільша кількість хворих в Чернівецькій області – 1 667 та Києві – 1 453.

За минулу добу:

455 встановлених хворих, з них 91 медпрацівників і 37 дітей

встановлених хворих, з них 91 медпрацівників і 37 дітей 11 летальних випадків

летальних випадків 175 людей одужали

Кількість нових хворих за минулу добу на 85 менша, ніж днем раніше, 30 квітня.

У Збройних силах жодного хворого за минулу добу, усього з початку епідемії – 76 випадків інфікування.

На фронті жодного хворого з початку епідемії коронавірусу.

Що відбулося в регіонах упродовж доби:

Київ. Медперсонал міської клінічної лікарні №8 протестував проти зарплати у 3-5 тисяч гривень.

Медперсонал міської клінічної лікарні №8 протестував проти зарплати у 3-5 тисяч гривень. Волинь. На карантин закрили відділення гематології обласної клінічної лікарні, у 14 з 22 пацієнтів – коронавірус.

На карантин закрили відділення гематології обласної клінічної лікарні, у 14 з 22 пацієнтів – коронавірус. Буковина . Через відсутність злочину суд закрив справу проти фермерки, яка торгувала вирощеними на своєму городі овочами біля будинку. Жінка пояснила, що продавала їх на вулиці через закриті ринки, де зазвичай збуває свою продукцію.

. Через відсутність злочину суд закрив справу проти фермерки, яка торгувала вирощеними на своєму городі овочами біля будинку. Жінка пояснила, що продавала їх на вулиці через закриті ринки, де зазвичай збуває свою продукцію. Черкаси. Поліція відкрила провадження через рішення виконкому послабити в місті карантин з 1 травня. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив міському голові "жорстким реагуванням".

Біля обласного онкодиспансеру та Черкаського лабораторного центру безоплатно встановили знезаражувальні рамки. Через них мають проходити всі лікарі, пацієнти і відвідувачі, аби обробити поверхню одягу. Речовина не залишає слідів і безпечна для здоров’я.

Фото: Facebook-сторінка управлінської компанії "Нова якість", яка встановила рамки

У тимчасово окупованому Криму, за даними окупантів, уже сотня хворих. У Севастополі заявили про першу смерть з коронавірусом.

Попри це, з 12 травня окупанти планують почати підготовку до туристичного сезону.

Ситуація в районах тимчасово окупованого Сходу, за даними окупантів: на Донеччині 104 хворих, на Луганщині – 129.

За динамікою зміни кількості хворих в Україні та в кожній області стежте на картах і графіках "Української правди".

Ринки

У Запоріжжі 1 травня відкрилися два перших ринки – Критий і Центральний. На вході обов’язкове вимірювання температури, антисептик і перевірка на наявність маски, без неї нікого не пускають.

Екранами між продавцями і покупцями, які вимагає МОЗ, слугує натягнута щільна плівка.

Фото: запорізьке медіа "061.ua"

На Дніпропетровщині дозволили відкрити 154 продовольчих ринки. Продавці та покупці мають бути в масках, дотримуватися дистанції та виконувати всі інші вимоги МОЗ. За дотриманням правил слідкуватимуть інспектори Держпродспоживслужби.

Організаторка автомітингу підприємців у Дніпрі Наталія Ешонкулова пояснює, що після рішення уряду відкриються далеко не всі ринки.

"Усі розуміють, що є напівлегальні ринки. Люди на них працювали, це не їхня провина, що сама форма ринку – напівлегальна, це питання до орендодавця, але не до людини, яка там працювала, аби прогодувати родину. Перелік ринків, які запрацюють, складає Кабмін, тому одні ринки запрацюють, а інші – ні", – каже Наталія.

На Сумщині до відкриття готують 27 ринків. У Києві поки що не готовий відкритися жоден, каже радник міського голови, – не виконали вимоги МОЗ.

Позитивний вплив карантину

У Галицькому національному природному парку на Івано-Франківщині цьогоріч через карантин вдалося зберегти червонокнижну рослину рябчика шахового. Зазвичай, люди зривали його на букети.

"Якщо підсніжникам і білоцвітам весняним не пощастило, бо ж пік цвітіння припав на 8 березня, то у випадку з рябчиком шаховим, завдяки карантину, зривання квітів на букети майже не спостерігалося", – розповідають у парку.

Світ. 33 тисячі одужавших у США

Протягом доби кількість хворих зросла приблизно на 63 тисячі. Що на 14 тисяч менше, ніж напередодні.

Загинуло 5,7 тисяч. Що на 3,5 тисячі менше, ніж напередодні.

Найбільше хворих з’явилось у США, Росії, Великій Британії. Росія вже 9 днів входить у трійку країн з найшвидшими темпами поширення вірусу.

Серед країн, де одужало найбільше людей – США, Туреччина, Італія. В США зфіксоване рекордне зростання тих, хто одужав – більше 33 тисяч.

Лідерами за добовою смертністю стали США, Велика Британія та Бразилія.

Помста Китаю від Трампа

Президент Дональд Трамп вкотре звинуватив Китай в приховуванні масштабів пандемії і заявив у четвер, що їхня торговельна угода тепер має другорядне значення та, щоб помститися, пригрозив новими митами Пекіну.

Трамп стверджує, що бачив докази, що підтверджують те, що коронавірус виник в Уханьскому інституті вірусології, незважаючи на висновок американських спецслужб, що вірус "не було створено людиною або генетично модифіковано".

Сотні протестувальників, деякі з яких були озброєні, зібралися в столиці штату Мічиган в четвер, коли законодавці штату обговорювали прохання губернатора-демократа про розширення її повноважень для боротьби з коронавірусом. Люди жорстко вимагали зняття карантинних обмежень.

Protest moves inside Michigan Capitol. Crowd attempts to get onto Hoise floor. Lots of Michigan State Police and House sergeants at arms blocking door. pic.twitter.com/4FNQpimP4W — Rod Meloni (@RodMeloni) April 30, 2020

Велика Британія пройшла пік

Прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що країна пройшла пік епідемії коронавірусу, і наступного тижня він представить план відновлення економіки.

Майже 9 000 людей отримали штрафи за порушення карантинних обмежень, введених в Англії та Уельсі. Поліція зазвичай призначає початковий штраф у розмірі 60 фунтів стерлінгів, який може бути знижений до 30 фунтів стерлінгів, якщо виплачується протягом двох тижнів.

Дві третини британських компаній долучились до держпрограми підтримки зайнятості. Програма передбачає, що держава компенсує бізнесу 80% заробітних плат, загалом до 2500 фунтів стерлінгів на місяць (3 119 доларів).

Карантин в Європі: Хорватія ще розраховує на туристів, Франція пересяде на велосипеди

Данія однією з перших стала поступово пом’якшувати карантин. Наразі статистика країни свідчить, що поширення коронавірусу там не прискорилося.

Від самого початку у Данії зафіксували 9 356 хворих, майже три чверті з них вже одужали. Померло загалом 452 людини.

Уряд Угорщини оголосив про послаблення обмежень в зв'язку з початком другої фази боротьби з епідемією. Однак школи будуть закритими до кінця травня, а до 15 серпня заборонене проведення масових заходів за участі більше ніж 500 людей.

Прем’єр держави каже, що після ймовірного уповільнення поширення інфекції влітку у в жовтні і листопаді може настати друга хвиля.

Хорватія все ще планує залучати туристів у пік сезону. Міністр туризму сказав, що країна сподівається отримати майже третину щорічних доходів від туризму, які зазвичай складають близько 20% ВВП:

"Ми постараємося отримати 30% наших доходів від туризму за минулий рік, якщо це можливо, оскільки у нас все ще є можливість подумати про туристів у липні, серпні та вересні".

У Франції після пом’якшення карантину 11 травня хочуть стимулювати мешканців їздити на велосипеді і зменшувати переповненість у громадському транспорті. Для цього влада виділить по 50 євро на людину для ремонту велосипедів.

Польща з 4 травня скасовує обсервацію для людей, які працюють або навчаються в сусідніх країнах поблизу польського кордону.

Кіпр збирається протестувати 20 тисяч працівників підприємств, які першими відновлять роботу після послаблення карантину.

В Італії албанські лікар перед від’їздом влаштували вечірку і поплатились за це дев’ятьма штрафами на 500 євро.

Лідери в епоху епідемії і хворий прем’єр Росії

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн досягла майже рекордного рейтингу схвалення, в той час як країна перебувала у жорсткому карантині. Влада держави швидко відреагувала на поширення вірусу і почала вводити обмеження, а нещодавно заявила, що змогла стримати хворобу.

Опитування показує, що лейбористська партія прем’єрки досягла 55%, а саму Ардерн підтримують 65% людей. Її рекордом за час каденції були 70%.

Радниця МОЗ Іспанії Вероніка Касадо не змогла втримати емоції і розплакалася, коли зачитувала імена медиків, загиблих від коронавірусу.

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що заразився коронавірусом. Він пішов на ізоляцію і має проходити лікування у клініці.

Кілька джерел видання "Медуза" припустили, що голова російського уряду може не повернутись на посаду після одужання. Офіційно цю інформацію не підтвердили, а прессекретар президента РФ назвав її "дурницею".

Актор Кріс Пратт пропонує стати їжею динозавра у новому "Jurassic Park"

Актор Кріс Пратт взяв участь у благодійному проекті #allinchallenge, головна мета якого – збір коштів для тих, хто опинився в складному фінансовому становищі через пандемію. Раніше в рамках #allinchallenge Гвінет Пелтроу виставила свою вінтажну сукню на аукціон.

Пратт розповів, що тепер кожен бажаючий може увійти в історію – його з'їсть динозавр в новому "Парку Юрського періоду". Вихід стрічки планують в 2021 році.

За умовами аукціону, виберуть два щасливчика. Одного – випадковим чином з тих, хто пожертвує $10. Другою "їжею" динозаврів стане той, хто пожертвує найбільшу суму. Тому Пратт закликав до участі в акції мільйонерів.

"Ми домовилися зі студією Universal, що вони дадуть дві ролі в кіно. Ви гарантовано будете впізнавані в епізоді, вас точно не виріжуть при монтажі. Ви залишитеся в фільмі назавжди. Ввійдете в історію як людина, яку з'їв в кіно динозавр ", – пояснив умови Пратт.

Не кращі часи через карантин переживають Кім Кардашян та Каньє Вест. Пара перебуває в самоізоляції з чотирма дітьми віком від 11 місяців до 6 років. ЗМІ повідомляють, що Каньє зусердився на своєї творчості, а Кім тягне на себе всі батьківські обов'язки, що викликає постійні сварки.

Співачка Оля Полякова припускає, що вона та її молодша донька Аліса вже перенесли COVID-19. Це могло статися ще задовго до введення карантину, коли вони були в Маямі.

"Аліса занедужала, сорок один градус був на градуснику, я такої температури не бачила ніколи в житті, в мене був просто шок. І я від неї дуже сильно заразилася, ми страшно кашляли, ми були на антибіотиках, ми так тяжко перехворіли", – поділилася Полякова.

Американський гольфіст Джон Дейлі вибачився за те, що пропонував лікувати коронавірус горілкою. Раніше він говорив, що треба випивати по пляшці горілки щоденно для профілактики COVID-19. Але наразився на критику та обурення.

"Я зробив це просто, щоб посміятися в ці важкі часи. Сумно, що в цьому світі ніхто більше не розуміє гумор", – цитує спортсмена The Sun.