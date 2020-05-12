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Одеса очікує на 5 мільйонів туристів цього року – голова ОДА

Вівторок, 12 травня 2020, 16:58
Одеса очікує на 5 мільйонів туристів цього року – голова ОДА

Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций заявляє, що Одеса року планує прийняти 4-5 мільйонів туристів у зв’язку з закритим авіасполученням через пандемію коронавірусу.

Джерело: пресслужба ОДА

Пряма мова Куцого: "Авіасполучення з іншими країнами світу наразі припинено, а тому основний потік туристів очікуємо саме в Одеській області. Одеса буде 100% туристичним центром України цього року".

Деталі: За словами голови ОДА, якщо Україна поступово вийде з карантину, то особливих застережень чи заходів не має бути. На його думку, кількість туристів в Одесу може сягнути 4-5 мільйонів осіб.

Куций висловив сподівання, що Україна "найближчим часом" повернеться "до нормального життя, можливо, з певними обмеженнями, пов’язаними з пересуванням за кордон, але не всередині держави".

Він також підкреслив, що влада області дотримуватиметься всіх рекомендацій, які надаватиме Кабмін  та Мінздоров’я щодо кількості осіб, які можуть перебувати у громадських місцях, курортних зонах чи ресторанах після відновлення їх роботи.

Що було раніше: Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 12 травня заявив, що після 22 травня карантин у зв’язку з коронавірусом знову продовжать, але він сподівається, що метро і міжміський транспорт вдасться відкрити раніше, ніж в середині літа. 

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Передісторія:

  • 4 травня Кабінет міністрів продовжив дію карантину в Україні до 22 травня. При цьому уряд вирішив скасувати з 11 травня низку обмежень.
  • У Києві опубліквали свій список обмежень.
  • Головний санітарний лікар Віктор Ляшко 9 травня затвердив тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів під час надання послуг в умовах карантину.
  • В Україні 11 травня набув чинності перший етап послаблення карантинних обмежень, введених у зв'язку з епідемією коронавірусу.
  • За минулу добу, 11 травня, в Україні виявлено 375 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 17 хворих померли, 85 пацієнтів одужали від COVID-19. 
  • За весь час пандемії в Україні підтверджено 16 023 випадки COVID-19 (з них 1 105 дітей та 3 114 медиків). Внаслідок ускладнень померли 425 людей, з них 23 медпрацівники. Загалом 3 373 пацієнти вже одужали, зокрема 858 медпрацівників.

Українська правда

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Теми: Одеська областьОдесатуризмкоронавірус
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