Одеса очікує на 5 мільйонів туристів цього року – голова ОДА

Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций заявляє, що Одеса року планує прийняти 4-5 мільйонів туристів у зв’язку з закритим авіасполученням через пандемію коронавірусу.

Джерело: пресслужба ОДА

Пряма мова Куцого: "Авіасполучення з іншими країнами світу наразі припинено, а тому основний потік туристів очікуємо саме в Одеській області. Одеса буде 100% туристичним центром України цього року".

Деталі: За словами голови ОДА, якщо Україна поступово вийде з карантину, то особливих застережень чи заходів не має бути. На його думку, кількість туристів в Одесу може сягнути 4-5 мільйонів осіб.

Куций висловив сподівання, що Україна "найближчим часом" повернеться "до нормального життя, можливо, з певними обмеженнями, пов’язаними з пересуванням за кордон, але не всередині держави".

Він також підкреслив, що влада області дотримуватиметься всіх рекомендацій, які надаватиме Кабмін та Мінздоров’я щодо кількості осіб, які можуть перебувати у громадських місцях, курортних зонах чи ресторанах після відновлення їх роботи.

Що було раніше: Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 12 травня заявив, що після 22 травня карантин у зв’язку з коронавірусом знову продовжать, але він сподівається, що метро і міжміський транспорт вдасться відкрити раніше, ніж в середині літа.

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