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Одесса ожидает 5 миллионов туристов в этом году – глава ОГА

Вторник, 12 мая 2020, 16:58

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявляет, что Одесса в этом году планирует принять 4-5 миллионов туристов в связи с закрытым авиасообщением из-за пандемии коронавируса.

Источник: пресс-служба ОГА

Прямая речь Куцого: "Авиасообщение с другими странами мира пока приостановлено, а потому основной поток туристов ожидаем именно в Одесской области. Одесса будет 100% туристическим центром Украины в этом году".

Детали: По словам председателя ОГА, если Украина постепенно выйдет из карантина, то особых предостережений или мероприятий не должно быть. По его мнению, количество туристов в Одессу может достичь 4-5 миллионов человек.

Куцый выразил надежду, что Украина "в ближайшее время" вернется "к нормальной жизни, возможно, с определенными ограничениями, связанными с передвижением за границу, но не внутри государства".

Он также подчеркнул, что власти области будут придерживаться всех рекомендаций, которые будет предоставлять Кабмин и Минздрав по количеству лиц, которые могут находиться в общественных местах, курортных зонах или ресторанах после восстановления их работы.

Что было раньше: Премьер-министр Денис Шмыгаль 12 мая заявил, что после 22 мая карантин в связи с коронавирусом снова продлят, но он надеется, что метро и междугородний транспорт удастся открыть раньше, чем в середине лета.

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Предыстория: 

  • 4 мая Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 22 мая. При этом правительство решило отменить с 11 мая ряд ограничений. 
  • В Киеве опубликовали свой список ограничений.
  • Главный санитарный врач Виктор Ляшко 9 мая утвердил временные рекомендации по организации противоэпидемических мер при оказании услуг в условиях карантина. 
  • В Украине 11 мая вступил в силу первый этап ослабления карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса.
  • За прошедшие сутки, 11 мая, в Украине выявлено 375 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, 17 больных умерли, 85 пациентов выздоровели от COVID-19. 
  • За все время пандемии в Украине подтверждено 16 023 случая COVID-19 (из них 1105 детей и 3114 медиков). В результате осложнений умерли 425 человек, из них 23 медработника. В целом 3373 пациента уже выздоровели, в частности 858 медработников.

Украинская правда
Темы: Одесская областьОдессатуристыкоронавирус


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