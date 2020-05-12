Одесса ожидает 5 миллионов туристов в этом году – глава ОГА

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявляет, что Одесса в этом году планирует принять 4-5 миллионов туристов в связи с закрытым авиасообщением из-за пандемии коронавируса.

Источник: пресс-служба ОГА

Прямая речь Куцого: "Авиасообщение с другими странами мира пока приостановлено, а потому основной поток туристов ожидаем именно в Одесской области. Одесса будет 100% туристическим центром Украины в этом году".

Детали: По словам председателя ОГА, если Украина постепенно выйдет из карантина, то особых предостережений или мероприятий не должно быть. По его мнению, количество туристов в Одессу может достичь 4-5 миллионов человек.

Куцый выразил надежду, что Украина "в ближайшее время" вернется "к нормальной жизни, возможно, с определенными ограничениями, связанными с передвижением за границу, но не внутри государства".

Он также подчеркнул, что власти области будут придерживаться всех рекомендаций, которые будет предоставлять Кабмин и Минздрав по количеству лиц, которые могут находиться в общественных местах, курортных зонах или ресторанах после восстановления их работы.

Что было раньше: Премьер-министр Денис Шмыгаль 12 мая заявил, что после 22 мая карантин в связи с коронавирусом снова продлят, но он надеется, что метро и междугородний транспорт удастся открыть раньше, чем в середине лета.

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