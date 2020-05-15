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Головні новини четверга і ночі: вихід з карантину, 3 етапи запуску транспорту

П'ятниця, 15 травня 2020, 08:00

МОЗ озвучив критерії 4 етапів виходу з карантину, Криклій опублікував 3 етапи виходу транспорту з карантину — актуальні новини 14 травня.

Про вихід з карантину

Кабмін затвердить 4 етапи виходу з карантину замість минулих 5 — запроваджувати їх будуть залежно від регіональної ситуації, по формулі так званого адаптивного карантину.

На другому етапі послаблень, який планується на 22 травня, дозволять спортивні змагання без глядачів, роботу готелів, громадський транспорт та роботу дошкільних закладів. 

Про запуск транспорту

Міністр інфраструктури Владислав Криклій презентував 3 етапи запуску громадського транспорту, але дати ще мають узгодити з МОЗ.

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Про інші важливі новини

Кабмін дозволив відновити роботу непродовольчих ринків за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки.

Голова Виконкому реформ Міхеіл Саакашвілі оголосив про набір "команди реформаторів" та розмістив у Facebook форму для участі в конкурсі.

IKEA розпочала роботу в Україні і запустила онлайн-магазин — товар можна замовити з доставкою або забрати його безкоштовно в одному з двох пунктів отримання у Києві.

Українська Прем'єр-Ліга може відновити свої матчі 30 травня — завершити сезон планується до 19 липня.

Під час погоні за контрабандистами на Закарпатті прикордонникам довелося стріляти по колесам порушників — правоохоронцям вдалося затримати батька і сина, який причетний до тютюнової контрабанди.

В Україні зафіксовано 16 847 випадків захворювання на коронавірус — за добу кількість хворих зросла на 422. Внаслідок ускладнень померли 456 (+17) осіб, 4143 (+427) пацієнти одужали.

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Теми: карантин
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