Головні новини четверга і ночі: вихід з карантину, 3 етапи запуску транспорту

МОЗ озвучив критерії 4 етапів виходу з карантину, Криклій опублікував 3 етапи виходу транспорту з карантину — актуальні новини 14 травня.

Про вихід з карантину

Кабмін затвердить 4 етапи виходу з карантину замість минулих 5 — запроваджувати їх будуть залежно від регіональної ситуації, по формулі так званого адаптивного карантину.

На другому етапі послаблень, який планується на 22 травня, дозволять спортивні змагання без глядачів, роботу готелів, громадський транспорт та роботу дошкільних закладів.

Про запуск транспорту

Міністр інфраструктури Владислав Криклій презентував 3 етапи запуску громадського транспорту, але дати ще мають узгодити з МОЗ.

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