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Главные новости четверга и ночи: выход из карантина, 3 этапа запуска транспорта

Пятница, 15 мая 2020, 08:00

МОЗ озвучил критерии 4 этапов выхода из карантина, Криклий опубликовал 3 этапа выхода транспорта из карантина — актуальные новости 14 мая.

О выходе из карантина

Кабмин утвердит 4 этапа выхода из карантина вместо предыдущих 5 — вводить их будут в зависимости от региональной ситуации, по формуле так называемого адаптивного карантина.

На втором этапе ослаблений, который планируется на 22 мая, разрешат проводить спортивные соревнования без зрителей, работу отелей, общественный транспорт и работу дошкольных учреждений.

О запуске транспорта

Министр инфраструктуры Владислав Криклий представил 3 этапа запуска общественного транспорта, но даты еще должны согласовать с Минздравом.

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О других важных новостях

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Глава Исполкома реформ Михеил Саакашвили объявил о наборе "команды реформаторов" и разместил в Facebook форму для участия в конкурсе.

IKEA начала работу в Украине и запустила онлайн-магазин — товар можно заказать с доставкой или забрать его бесплатно в одном из двух пунктов получения в Киеве.

Украинская Премьер-Лига может возобновить свои матчи 30 мая — завершить сезон планируется до 19 июля.

Во время погони за контрабандистами на Закарпатье пограничникам пришлось стрелять по колесам нарушителей — правоохранителям удалось задержать отца и сына, который причастен к табачной контрабанде.

В Украине зафиксировано 16 847 случаев заболевания коронавирусом — за сутки количество больных выросло на 422. В результате осложнений умерли 456 (+17) человек, 4143 (+427) пациента выздоровели.

Темы: карантин


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