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Главные новости четверга и ночи: выход из карантина, 3 этапа запуска транспорта

Пятница, 15 мая 2020, 08:00

МОЗ озвучил критерии 4 этапов выхода из карантина, Криклий опубликовал 3 этапа выхода транспорта из карантина — актуальные новости 14 мая.

О выходе из карантина

Кабмин утвердит 4 этапа выхода из карантина вместо предыдущих 5 — вводить их будут в зависимости от региональной ситуации, по формуле так называемого адаптивного карантина.

На втором этапе ослаблений, который планируется на 22 мая, разрешат проводить спортивные соревнования без зрителей, работу отелей, общественный транспорт и работу дошкольных учреждений.

О запуске транспорта

Министр инфраструктуры Владислав Криклий представил 3 этапа запуска общественного транспорта, но даты еще должны согласовать с Минздравом.

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О других важных новостях

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Во время погони за контрабандистами на Закарпатье пограничникам пришлось стрелять по колесам нарушителей — правоохранителям удалось задержать отца и сына, который причастен к табачной контрабанде.

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Темы: карантин
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