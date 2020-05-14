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Саакашвілі пішов в онлайн шукати реформаторів

Четвер, 14 травня 2020, 14:48

Голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі оголосив про набір "команди реформаторів" та розмістив у Facebook форму для участі в конкурсі.

Джерело: Facebook-сторінка Саакашвілі

Деталі: Саакашвілі закликав усіх бажаючих приєднатися до "команди реформаторів", заповнити анкету до 23:00 18 травня 2020 року, адже уже з 19 травня почнуться співбесіди з потенційними кандидатами на посади.

Список вказаних вакансій
Список вказаних вакансій

Серед обов‘язкових критеріїв до кандидатів у Саакашвілі вказують:

  • володіння англійською мовою на рівні вище середнього або вільне володіння;
  • досвід роботи за спеціальністю від 5-ти років;
  • наявність рекомендації з попереднього місця роботи;
  • запис короткого відео у цій формі.

Натомість у Раді реформ пропонують: "цікаву роботу, ринковий рівень заробітньої плати, офіс у центрі Києва і можливість швидкого професійного росту".

Що було раніше: 7 травня президент Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

Передісторія:

  • У липні 2017 року Петро Порошенко позбавив колишнього президента Грузії та колишнього керівника Одеської обласної держадміністрації Міхеіла Саакашвілі українського громадянства, після чого його видворили до Польщі.
  • У травні 2019 року Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України.
  • 22 квітня 2020 року стало відомо, що Зеленський запропонував йому посаду віцепрем'єра з реформ – і Саакашвілі погодився.
  • У Грузії заявили, що вони досі вимагають екстрадиції Саакашвілі, тож його призначення в український уряд погіршить відносини з Україною. Також там готові були викликати посла з України.
  • Саакашвілі не вдалося переконати більшість фракції "Слуга народу" проголосувати за його призначення віцепрем’єром. Згодом він говорив депутатам уже про позицію радника Зеленського.

Українська правда
Теми: Саакашвіліреформи


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