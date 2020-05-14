Саакашвілі пішов в онлайн шукати реформаторів

Голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі оголосив про набір "команди реформаторів" та розмістив у Facebook форму для участі в конкурсі.

Джерело: Facebook-сторінка Саакашвілі

Деталі: Саакашвілі закликав усіх бажаючих приєднатися до "команди реформаторів", заповнити анкету до 23:00 18 травня 2020 року, адже уже з 19 травня почнуться співбесіди з потенційними кандидатами на посади.

Список вказаних вакансій

Серед обов‘язкових критеріїв до кандидатів у Саакашвілі вказують:

володіння англійською мовою на рівні вище середнього або вільне володіння;

досвід роботи за спеціальністю від 5-ти років;

наявність рекомендації з попереднього місця роботи;

запис короткого відео у цій формі.

Натомість у Раді реформ пропонують: "цікаву роботу, ринковий рівень заробітньої плати, офіс у центрі Києва і можливість швидкого професійного росту".

Що було раніше: 7 травня президент Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

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