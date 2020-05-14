Саакашвілі пішов в онлайн шукати реформаторів
Четвер, 14 травня 2020, 14:48
Голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі оголосив про набір "команди реформаторів" та розмістив у Facebook форму для участі в конкурсі.
Джерело: Facebook-сторінка Саакашвілі
Деталі: Саакашвілі закликав усіх бажаючих приєднатися до "команди реформаторів", заповнити анкету до 23:00 18 травня 2020 року, адже уже з 19 травня почнуться співбесіди з потенційними кандидатами на посади.
Серед обов‘язкових критеріїв до кандидатів у Саакашвілі вказують:
- володіння англійською мовою на рівні вище середнього або вільне володіння;
- досвід роботи за спеціальністю від 5-ти років;
- наявність рекомендації з попереднього місця роботи;
- запис короткого відео у цій формі.
Натомість у Раді реформ пропонують: "цікаву роботу, ринковий рівень заробітньої плати, офіс у центрі Києва і можливість швидкого професійного росту".
Що було раніше: 7 травня президент Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.
Передісторія:
- У липні 2017 року Петро Порошенко позбавив колишнього президента Грузії та колишнього керівника Одеської обласної держадміністрації Міхеіла Саакашвілі українського громадянства, після чого його видворили до Польщі.
- У травні 2019 року Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України.
- 22 квітня 2020 року стало відомо, що Зеленський запропонував йому посаду віцепрем'єра з реформ – і Саакашвілі погодився.
- У Грузії заявили, що вони досі вимагають екстрадиції Саакашвілі, тож його призначення в український уряд погіршить відносини з Україною. Також там готові були викликати посла з України.
- Саакашвілі не вдалося переконати більшість фракції "Слуга народу" проголосувати за його призначення віцепрем’єром. Згодом він говорив депутатам уже про позицію радника Зеленського.
Українська правда