Москва заявила, що Київ "витискає" представників бойовиків із ТКГ
Представник Росії на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі Борис Гризлов заявив, що представники Києва відмовляються вести переговори з представниками так званих "ДНР" і "ЛНР".
Джерело: заява Гризлова журналістам за підсумками засідання, що відбулося онлайн 14 травня, "Интерфакс"
Деталі: За словами Гризлова, обстановка на засіданнях підгруп загострилася через новий склад українських представників, деякі з яких "продемонстрували відкрите небажання взаємодіяти з представниками Донбасу".
Пряма мова: "Сьогоднішня відеоконференція Контактної групи опинилася на межі зриву через позицію київської сторони. У порушення Комплексу заходів із виконання Мінських угод, представники Києва намагалися відмовитися від прямого діалогу з представниками Донецька та Луганська. Такими діями київська влада грубо порушує резолюцію Ради Безпеки ООН, що одноголосно схвалила Комплекс заходів...
Впродовж останнього часу представники Києва активно намагаються "видавлювати" представників ДНР і ЛНР із робочих груп і Контактної групи".
Інші подробиці: Гризлов повідомив, що російська делегація запропонувала внести до протоколу Контактної групи зобов'язання України протягом тижня подати проект про інтеграцію "формули Штайнмайера" в закон про особливості місцевого самоврядування на Донбасі – але українська делегація відмовилася від цього.
Російський повпред також заявив, що нова верхівка України нібито "обманює надії більшості українських громадян" на мир і стає на "небезпечний шлях своїх попередників", ризикуючи перетворитися на "слуг війни".
За твердженням Гризлова, це – "загроза для Мінського процесу".
Він висловив надію, що Київ утримається від спроб реалізації силових сценаріїв, і закликав "твердо слідувати шляхом мирного врегулювання конфлікту" відповідно до Мінських угод.
Нагадаємо:
- Трьома сторонами у Контактній групі щодо Донбасу є Україна, Росія та ОБСЄ. Представники бойовиків допускалися до роботи груп на консультативних засадах.
- Нещодавно в Офісі президента України заявили, що будуть залучати до роботи в ТКГ переселенців із ОРДЛО, щоб подолати "монополію" окупантів на представлення інтересів Донбасу.
- Перед цим президент Володимир Зеленський розширив склад української делегації, яку очолює другий президент України Леонід Кучма.
- Кремль не визнає Росію стороною конфлікту, а називає себе "посередником".