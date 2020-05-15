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Укр / Рус

Москва заявила, что Киев "выдавливает" представителей боевиков из ТКГ

Пятница, 15 мая 2020, 10:05

Представитель России на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов заявил, что представители Киева отказываются вести переговоры с представителями так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Источник: заявление Грызлова журналистам по итогам заседания, состоявшегося онлайн 14 мая, "Интерфакс"

Детали:  По словам Грызлова, обстановка на заседаниях подгрупп обострилась из-за нового состава украинских представителей, ряд которых "продемонстрировали открытое нежелание взаимодействовать с представителями Донбасса".

Прямая речь: "Сегодняшняя видеоконференция Контактной группы оказалась на грани срыва из-за позиции киевской стороны. В нарушение Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, представители Киева пытались отказаться от прямого диалога с представителями Донецка и Луганска. Такими действиями киевская власть грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, единогласно одобрившего Комплекс мер…

На протяжении последнего времени представители Киева активно пытаются "выдавливать" представителей ДНР и ЛНР из рабочих групп и Контактной группы".

Другие подробности: Грызлов сообщил, что российская делегация предложила внести в Протокол Контактной группы обязательство Украины в течение недели представить проект об интеграции "формулы Штайнмайера" в закон об особенностях местного самоуправления в Донбассе – но украинская делегация отказалась от этого.

Российский полпред также заявил, что новая верхушка Украины якобы "обманывают надежды большинства украинских граждан" на мир и встает на "опасный путь своих предшественников", рискуя превратиться в "слуг войны".

По утверждению Грызлова, это – "угроза для Минского процесса".

Он выразил надежду, что Киев воздержится от попыток реализации силовых сценариев, и призвал "твердо следовать по пути мирного урегулирования конфликта" в соответствии с Минскими соглашениями.

Напомним:

  • Тремя сторонами в Контактной группе по Донбасса является Украина, Россия и ОБСЕ. Представители боевиков допускались к работе групп на консультативных началах.
  • Недавно в Офисе президента Украины заявили, что будут привлекать к работе в ТКГ переселенцев из ОРДЛО, чтобы преодолеть "монополию" оккупантов на представление интересов Донбасса.
  • Перед этим президент Владимир Зеленский расширил состав украинской делегации, которую возглавляет второй президент Украины Леонид Кучма.
  • Кремль не признает Россию стороной конфликта, а называет себя "посредником".

Темы: ТКГМинские соглашенияДонбассРосcияУкраина


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