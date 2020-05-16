Головні новини п’ятниці і ночі: новий спалах СOVID-19, масове тестування 

У Києві спалах коронавірусу в інтернаті для дівчат, масове тестування на антитіла до СOVID-19 в Україні можуть почати вже наступного тижня — актуальні новини 15 травня.

Про спалах в інтернаті

У Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат у Києві спалах коронавірусу, там виявили 81 хворого на COVID-19 — 53 вихованок віком від 7 до 35 років, а також 28 осіб з персоналу.

Вірус занесла молодша медсестра однієї з груп. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що такі інтернати працюють у закритому режимі й крім персоналу їх ніхто не відвідує.

Про тестування

МОЗ України готується затвердити алгоритм масової ІФА-діагностики для виявлення антитіл до коронавірусної інфекції COVID-19.

Мета подібного тестування — виявити тих, хто перехворів на коронавірус. Людина, в якої є антитіла, має відповідний імунітет і не є вразливою до захворювання.

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