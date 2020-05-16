Донбас у ТКГ можуть представляти переселенці – Єрмак

На наступній зустрічі ТКГ щодо Донбасу Україна представить групу представників ОРДЛО, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб, які можуть репрезентувати Донецьку та Луганську області на переговорах.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час зустрічі з послами країн Групи семи (G7) та головою Представництва Європейського Союзу в Україні, повідомляє пресслужба президента

Дослівно: "Керівник Офісу президента поінформував, що на наступній зустрічі ТКГ у форматі відеоконференції Україна представить групу представників окремих районів Донецької та Луганської областей, зокрема з числа українських громадян – внутрішньо переміщених осіб, які можуть репрезентувати Донецьку та Луганську області та покладуть край монополії на представництво цих територій з боку невизнаних квазідержавних утворень".

Пряма мова Єрмака: "Ми готові узгоджувати, як це передбачено Мінським пакетом домовленостей, з громадянами України, які не мають стосунку до незаконних збройних угруповань, які не вбивали наших воїнів, які не мають стосунку до невизнаних утворень. На нашу думку, саме такі люди можуть бути представниками Донбасу".

Деталі: Єрмак зазначив, що Україна розраховує на підтримку країн G7, ЄС та всього цивілізованого світу для подальшого активного просування в Мінському процесі.

Він також повідомив, що найближчими тижнями разом з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою здійснить візит до Берліна, де будуть продовжені консультації щодо шляхів підвищення ефективності роботи Нормандського та Мінського переговорних форматів.

Цьому передувало: Ще у грудні 2019 року Андрій Єрмак говорив, що команда Володимира Зеленського буде просувати ідею про розширення або заміну представників ОРДЛО у складі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.

4 травня 2020 року, після несприйняття ідеї "Консультативної ради" з представниками Донбасу, Єрмак заявив, що Київ не вестиме консультації з особами з подвійним громадянством, але готовий погоджувати деякі закони з представниками окупованих територій, які залишилися громадянами України і не брали участь у збройних діях.

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