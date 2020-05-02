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Двоє підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова вийшли на волю

Субота, 2 травня 2020, 15:50

Двоє підозрюваним у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова — експоліцейський Володимир Петровець та цивільний Дмитро Кривошей — вийшли на волю із СІЗО. Їх випустили під заставу.

Джерело: hromadske з посиланням на бабусю вбитого хлопчика Олександру Тлявову та адвоката одного з обвинувачених Віктора Чевгуза

Пряма мова Олександри Тлявової: "Так, їх випустили".

Деталі: Чевгуз зазначив, що коли Петровцю й Кривошею зменшили суму застави, вони невдовзі її внесли й вийшли на волю.

Раніше сума застави становила 273 тисячі гривень, а до якої суми її зменшили, наразі невідомо.

На цей час під вартою залишився один підозрюваний — колишній поліцейський Іван Приходько. Ще один підозрюваний — неповнолітній син Петровця — перебуває під особистим зобов'язанням.

Передісторія:

  • 3 червня 2019 року 5-річний Кирило Тлявов помер у Київському міському центрі дитячої нейрохірургії. У хлопчика виявили кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку. 
  • За підозрою у вбивстві дитини затримали двох поліцейських: Івана Приходька та Володимира Петровця.
  • За два дні після поранення дитини правоохоронцям оголосили підозру "в необережному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження за попередньою змовою групою осіб".
  • Однак пізніше, після смерті дитини, справу перекваліфікували на умисне вбивство
  • Петровця і Приходька 4 червня арештували на 2 місяці без права внесення застави. Вони не визнали своєї провини, відмовились свідчити у справі і проходити тест на алкоголь і сліди пороху.
  • За словами адвокатів підозрюваних і родини постраждалих, на момент трагедії у Переяславі-Хмельницькому, коли від пострілу з вогнепальної зброї загинув 5-річний хлопчик, у дворі садиби поруч з підозрюваними патрульними перебували інші особи - дорослий і неповнолітній.
  • Тодішній директор ДБР Роман Труба повідомив, що бюро оголосило третю підозру у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому.
  • 18 липня 2019 року стало відомо, що слідство у справі 5-річного Кирила Тлявова оголосило підозру неповнолітній особі (отже всього – 4 підозри).

Теми: вбивствосуд


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