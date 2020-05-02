Двоє підозрюваним у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова — експоліцейський Володимир Петровець та цивільний Дмитро Кривошей — вийшли на волю із СІЗО. Їх випустили під заставу.

Джерело: hromadske з посиланням на бабусю вбитого хлопчика Олександру Тлявову та адвоката одного з обвинувачених Віктора Чевгуза

Пряма мова Олександри Тлявової: "Так, їх випустили".

Деталі: Чевгуз зазначив, що коли Петровцю й Кривошею зменшили суму застави, вони невдовзі її внесли й вийшли на волю.

Раніше сума застави становила 273 тисячі гривень, а до якої суми її зменшили, наразі невідомо.

На цей час під вартою залишився один підозрюваний — колишній поліцейський Іван Приходько. Ще один підозрюваний — неповнолітній син Петровця — перебуває під особистим зобов'язанням.

Передісторія: