Двоє обвинувачених у справі вбивства 5-річного Кирила Тлявова вийшли на волю
Двоє обвинувачених у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова — експоліцейський Володимир Петровець та цивільний Дмитро Кривошей — вийшли на волю із СІЗО. Їх випустили під заставу.
Джерело: hromadske з посиланням на бабусю вбитого хлопчика Олександру Тлявову та адвоката одного з обвинувачених Віктора Чевгуза
Пряма мова Олександри Тлявової: "Так, їх випустили".
Деталі: Чевгуз зазначив, що коли Петровцю й Кривошею зменшили суму застави, вони невдовзі її внесли й вийшли на волю.
Раніше сума застави становила 273 тисячі гривень, а до якої суми її зменшили, наразі невідомо.
На цей час під вартою залишився один підозрюваний — колишній поліцейський Іван Приходько. Ще один підозрюваний — неповнолітній син Петровця — перебуває під особистим зобов'язанням.
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Передісторія:
- 3 червня 2019 року 5-річний Кирило Тлявов помер у Київському міському центрі дитячої нейрохірургії. У хлопчика виявили кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.
- За підозрою у вбивстві дитини затримали двох поліцейських: Івана Приходька та Володимира Петровця.
- За два дні після поранення дитини правоохоронцям оголосили підозру "в необережному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження за попередньою змовою групою осіб".
- Однак пізніше, після смерті дитини, справу перекваліфікували на умисне вбивство.
- Петровця і Приходька 4 червня арештували на 2 місяці без права внесення застави. Вони не визнали своєї провини, відмовились свідчити у справі і проходити тест на алкоголь і сліди пороху.
- За словами адвокатів підозрюваних і родини постраждалих, на момент трагедії у Переяславі-Хмельницькому, коли від пострілу з вогнепальної зброї загинув 5-річний хлопчик, у дворі садиби поруч з підозрюваними патрульними перебували інші особи - дорослий і неповнолітній.
- Тодішній директор ДБР Роман Труба повідомив, що бюро оголосило третю підозру у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому.
- 18 липня 2019 року стало відомо, що слідство у справі 5-річного Кирила Тлявова оголосило підозру неповнолітній особі (отже всього – 4 підозри).