У справі вбивства 5-річного Кирила оголосили підозру неповнолітньому

26527 переглядів
Четвер, 18 липня 2019, 15:52

Джерело: прес-служба Державного бюро розслідувань та адвокат Олександр Щербинка у коментарі УП

Слідство у справі 5-річного Кирила Тлявова оголосило підозру неповнолітній особі.

Прес-служба ДБР: "Їх було на місті четверо, всім чотирьом оголосили підозри".

Деталі: Додаткові дані, зокрема, про статтю підозри, у відомстві пообіцяли повідомити пізніше.

За словами Олександра Щербини, адвоката родини постраждалих, нова підозра оголошена за ч. 4 ст. 296 – хуліганство, вчинене із застосуванням зброї.

Крім того, 18 липня суд взяв під варту на 60 діб підозрюваного Дмитра Кривошея.

Що було раніше: За даними джерел УП, захист просив оголосити підозри сину іншого підозрюваного, Володимира Петровця, 15-річному Станіславу.

Знати більше: Що відомо про вбивство 5-річного Кирила і затриманих поліцейських на сьогодні

Історія питання:

  • 3 червня 5-річний Кирило Тлявов помер у Київському міському центрі дитячої нейрохірургії.
  • У хлопчика виявили кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку. 
  • За підозрою у вбивстві дитини затримали двох поліцейських: Івана Приходька та Володимира Петровця.
  • За два дні після поранення дитини правоохоронцям оголосили підозру "в необережному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження за попередньою змовою групою осіб".
  • Однак пізніше, після смерті дитини, справу перекваліфікували на умисне вбивство
  • Петровця і Приходька 4 червня арештували на 2 місяці без права внесення застави. Вони не визнали своєї провини, відмовились свідчити у справі і проходити тест на алкоголь і сліди пороху.
  • За словами адвокатів підозрюваних і родини постраждалих, на момент трагедії у Переяславі-Хмельницькому, коли від пострілу з вогнепальної зброї загинув 5-річний хлопчик, у дворі садиби поруч з підозрюваними патрульними перебували інші особи - дорослий і неповнолітній. 
  • 1 липня Київський апеляційний суд залишив під вартою поліцейського Івана Приходька, підозрюваного у вбивстві п’ятирічного Кирила Тлявова. 
  • 17 липня директор ДБР Роман Труба повідомив, що бюро оголосило третю підозру у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому.
  • Адвокати родини вбитого клопотали про оголошення підозр усім чотирьом учасникам розваги зі стріляниною.

Соня Лукашова, Ірина Балачук, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: вбивство Київська область поліція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У річницю вбивства Шеремета пройдуть акції "Хто вбив Павла? Три роки без відповіді" 18 липня 2019, 13:48
Чому влада не зацікавлена у розкритті злочинів проти журналістів 18 липня 2019, 08:00
Вбивство 5-річного Кирила: захист постраждалих просить про ще одну підозру 17 липня 2019, 12:59
Усі новини
Головні новини
Кандидату у нардепи від "Свободи" у Рівному підпалили авто
ООС: за минулу добу загинув один воїн, двоє поранені
В Конгрес США внесли законопроект про нові санкції щодо Росії
В ОП відповіли Пєскову: звільнімо Вишинського і Сенцова одночасно
Усі новини
ted

Як цукор впливає на наш мозок

їжа

Літнє оздоровче харчування. Поради лікаря-дієтолога

здоров'я

5 речовин, які викликають найсильнішу залежність