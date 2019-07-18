У справі вбивства 5-річного Кирила оголосили підозру неповнолітньому

Джерело: прес-служба Державного бюро розслідувань та адвокат Олександр Щербинка у коментарі УП

Слідство у справі 5-річного Кирила Тлявова оголосило підозру неповнолітній особі.

Прес-служба ДБР: "Їх було на місті четверо, всім чотирьом оголосили підозри".

Деталі: Додаткові дані, зокрема, про статтю підозри, у відомстві пообіцяли повідомити пізніше.

За словами Олександра Щербини, адвоката родини постраждалих, нова підозра оголошена за ч. 4 ст. 296 – хуліганство, вчинене із застосуванням зброї.

Крім того, 18 липня суд взяв під варту на 60 діб підозрюваного Дмитра Кривошея.

Що було раніше: За даними джерел УП, захист просив оголосити підозри сину іншого підозрюваного, Володимира Петровця, 15-річному Станіславу.

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