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У справі вбивства 5-річного Кирила оголосили підозру неповнолітньому

Четвер, 18 липня 2019, 15:52
У справі вбивства 5-річного Кирила оголосили підозру неповнолітньому

Джерело: прес-служба Державного бюро розслідувань та адвокат Олександр Щербинка у коментарі УП

Слідство у справі 5-річного Кирила Тлявова оголосило підозру неповнолітній особі.

Прес-служба ДБР: "Їх було на місті четверо, всім чотирьом оголосили підозри".

Деталі: Додаткові дані, зокрема, про статтю підозри, у відомстві пообіцяли повідомити пізніше.

За словами Олександра Щербини, адвоката родини постраждалих, нова підозра оголошена за ч. 4 ст. 296 – хуліганство, вчинене із застосуванням зброї.

Крім того, 18 липня суд взяв під варту на 60 діб підозрюваного Дмитра Кривошея.

Що було раніше: За даними джерел УП, захист просив оголосити підозри сину іншого підозрюваного, Володимира Петровця, 15-річному Станіславу.

Знати більше: Що відомо про вбивство 5-річного Кирила і затриманих поліцейських на сьогодні

Історія питання:

  • 3 червня 5-річний Кирило Тлявов помер у Київському міському центрі дитячої нейрохірургії.
  • У хлопчика виявили кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку. 
  • За підозрою у вбивстві дитини затримали двох поліцейських: Івана Приходька та Володимира Петровця.
  • За два дні після поранення дитини правоохоронцям оголосили підозру "в необережному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження за попередньою змовою групою осіб".
  • Однак пізніше, після смерті дитини, справу перекваліфікували на умисне вбивство
  • Петровця і Приходька 4 червня арештували на 2 місяці без права внесення застави. Вони не визнали своєї провини, відмовились свідчити у справі і проходити тест на алкоголь і сліди пороху.
  • За словами адвокатів підозрюваних і родини постраждалих, на момент трагедії у Переяславі-Хмельницькому, коли від пострілу з вогнепальної зброї загинув 5-річний хлопчик, у дворі садиби поруч з підозрюваними патрульними перебували інші особи - дорослий і неповнолітній. 
  • 1 липня Київський апеляційний суд залишив під вартою поліцейського Івана Приходька, підозрюваного у вбивстві п’ятирічного Кирила Тлявова. 
  • 17 липня директор ДБР Роман Труба повідомив, що бюро оголосило третю підозру у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому.
  • Адвокати родини вбитого клопотали про оголошення підозр усім чотирьом учасникам розваги зі стріляниною.

Соня Лукашова, Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вбивствоКиївська областьполіція
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