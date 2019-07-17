Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Убивство 5-річного хлопчика: у справі з’явився третій підозрюваний

Середа, 17 липня 2019, 11:32
Убивство 5-річного хлопчика: у справі з’явився третій підозрюваний

Державне бюро розслідувань оголосило третю підозру у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому.

Про це на брифінгу 17 липня повідомив директор бюро Роман Труба.

"Щойно оголошено підозру одному з учасників, який не просто був присутній, а також використовував зброю і здійснював постріли з цієї зброї. Оголошено підозру третьому учаснику і вручене клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту", - сказав Труба.

Він не уточнив, про кого саме йде мова, але додав, що на даний момент з цією людиною проводять слідчі дії.

За словами Труби, станом на зараз у цій справі допитали 53 свідки, провели 34 обшуки у фігурантів, їхніх родичів, знайомих, однак зброю, з якої застрелили 5-річну дитину, досі не знайшли.

"Нами призначено більше 10 судових експертиз: судово-медичні, балістичні, молекулярно- генетичні, дактилоскопічні, вибухотехнічні. Проведено 8 слідчих експериментів. Отримано всі можливі відеозаписи з камер спостереження. З залученням осіб водолазного складу ДСНС було проведено відпрацювання усіх водойм у Переяславі-Хмельницькому та прилеглих територіях", - сказав Труба.

За його словами, ДБР отримало справу про вбивство дитини правоохоронцями лише через добу після злочину.  

"Цей період часу був використаний злочинцями з наступною метою – це був період, коли  можна було сплутати версії і заховати чи знищити знаряддя злочину", - сказав Труба.

Він також підкреслив, що слідству наразі невідомо, хто саме з трьох підозрюваних убив дитину.

"Саме відсутність знаряддя вчинення злочину на цей час не дає нам змоги остаточно встановити, чий постріл був смертельний", - підсумував Труба.

Читайте також: Що відомо про вбивство 5-річного Кирила і затриманих поліцейських на сьогодні

Нагадаємо:

  • 3 червня 5-річний Кирило Тлявов помер у Київському міському центрі дитячої нейрохірургії.
  • У хлопчика виявили кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку. 
  • За підозрою у вбивстві дитини затримали двох поліцейських: Івана Приходька та Володимира Петровця.
  • За два дні після поранення дитини правоохоронцям оголосили підозру "в необережному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження за попередньою змовою групою осіб".
  • Однак пізніше, після смерті дитини, справу перекваліфікували на умисне вбивство
  • Петровця і Приходька 4 червня арештували на 2 місяці без права внесення застави. Вони не визнали своєї провини, відмовились свідчити у справі і проходити тест на алкоголь і сліди пороху.
  • За словами адвокатів підозрюваних і родини постраждалих, на момент трагедії у Переяславі-Хмельницькому, коли від пострілу з вогнепальної зброї загинув 5-річний хлопчик, у дворі садиби поруч з підозрюваними патрульними перебували інші особи - дорослий і неповнолітній. 
  • 1 липня Київський апеляційний суд залишив під вартою поліцейського Івана Приходька, підозрюваного у вбивстві п’ятирічного Кирила Тлявова.  

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ДБРполіціявбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
ДБР
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Офіцер побив солдата на Львівщині - ДБР
Керівниця суду на Черкащині називала вторгнення РФ "звільненням": її затримали
Останні новини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
Усі новини...
Реклама: