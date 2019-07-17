Убивство 5-річного хлопчика: у справі з’явився третій підозрюваний
Державне бюро розслідувань оголосило третю підозру у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому.
Про це на брифінгу 17 липня повідомив директор бюро Роман Труба.
"Щойно оголошено підозру одному з учасників, який не просто був присутній, а також використовував зброю і здійснював постріли з цієї зброї. Оголошено підозру третьому учаснику і вручене клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту", - сказав Труба.
Він не уточнив, про кого саме йде мова, але додав, що на даний момент з цією людиною проводять слідчі дії.
За словами Труби, станом на зараз у цій справі допитали 53 свідки, провели 34 обшуки у фігурантів, їхніх родичів, знайомих, однак зброю, з якої застрелили 5-річну дитину, досі не знайшли.
"Нами призначено більше 10 судових експертиз: судово-медичні, балістичні, молекулярно- генетичні, дактилоскопічні, вибухотехнічні. Проведено 8 слідчих експериментів. Отримано всі можливі відеозаписи з камер спостереження. З залученням осіб водолазного складу ДСНС було проведено відпрацювання усіх водойм у Переяславі-Хмельницькому та прилеглих територіях", - сказав Труба.
За його словами, ДБР отримало справу про вбивство дитини правоохоронцями лише через добу після злочину.
"Цей період часу був використаний злочинцями з наступною метою – це був період, коли можна було сплутати версії і заховати чи знищити знаряддя злочину", - сказав Труба.
Він також підкреслив, що слідству наразі невідомо, хто саме з трьох підозрюваних убив дитину.
"Саме відсутність знаряддя вчинення злочину на цей час не дає нам змоги остаточно встановити, чий постріл був смертельний", - підсумував Труба.
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Нагадаємо:
- 3 червня 5-річний Кирило Тлявов помер у Київському міському центрі дитячої нейрохірургії.
- У хлопчика виявили кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.
- За підозрою у вбивстві дитини затримали двох поліцейських: Івана Приходька та Володимира Петровця.
- За два дні після поранення дитини правоохоронцям оголосили підозру "в необережному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження за попередньою змовою групою осіб".
- Однак пізніше, після смерті дитини, справу перекваліфікували на умисне вбивство.
- Петровця і Приходька 4 червня арештували на 2 місяці без права внесення застави. Вони не визнали своєї провини, відмовились свідчити у справі і проходити тест на алкоголь і сліди пороху.
- За словами адвокатів підозрюваних і родини постраждалих, на момент трагедії у Переяславі-Хмельницькому, коли від пострілу з вогнепальної зброї загинув 5-річний хлопчик, у дворі садиби поруч з підозрюваними патрульними перебували інші особи - дорослий і неповнолітній.
- 1 липня Київський апеляційний суд залишив під вартою поліцейського Івана Приходька, підозрюваного у вбивстві п’ятирічного Кирила Тлявова.
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