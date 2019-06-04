Вбивство дитини: Разом з поліцейськими були ще двоє осіб: дорослий і неповнолітній
На момент трагедії у Переяславі-Хмельницькому, коли від пострілу з вогнепальної зброї загинув 5-річний хлопчик, у дворі садиби поруч з підозрюваними патрульними перебували інші особи.
Про це "Українській правді" повідомили адвокати підозрюваних і родини постраждалих.
"З матеріалів клопотання відомо те, що з поліцейськими були інші невстановлені досудовим розслідуванням особи", - сказав захисник підозрюваного Івана Приходька Андрій Чичиркін.
Він уточнив, що загалом на дворі, де стріляли, було четверо осіб.
"Мова йде не про одну, не про двоє і навіть не про троє людей. Це щонайменше четверо (осіб, що перебували на одному подвір'ї в момент, коли сталася трагедія – ред.), - сказав Чичиркін.
"Зараз акцентована увага чомусь тільки на працівниках поліції, при цьому є ще двоє осіб, яких треба розшукувати і так далі", - додав він.
Про те, що на території з патрульними були інші особи розповів і адвокат родини постраждалих Олександр Щербина.
"Це підтверджується. Матеріалами слідства і показами свідків. Мова про 4 осіб. Можливо, там були ще якісь покази. Але наразі – чотири особи. Імена встановлені. Двоє (поліцейські – ред.) затримані, один (з інших – ред.) – неповнолітня особа, це син одного з фігурантів, яким пред’явили підозру, ще один проходить у якості свідка", - сказав Щербина.
Він не зміг уточнити, чий син був з патрульними і на подвір'ї котрого з поліцейських стріляли, відзначивши, що не наразі не пам’ятає, а матеріали клопотання наразі не поруч, але додав, що ця інформація слідству відома.
Він також додав, що, за словами свідків, стріляли з ганку будинку підозрюваного поліцейського, але з якої саме зброї, невідомо, бо зброя зникла.
"Про зброю коментувати не можемо, бо ще не проведена низка експериментів. Ця зброя зараз десь переховується. Це зараз встановлює Державне бюро розслідувань, яке виїхало туди, в тому числі і для проведення експерименту з залученням поліції. Він уже проводиться, за тою інформацією, що в мене є. Підозрюваних можуть залучати до цих дій, але вони наразі знаходяться у СІЗО", - сказав Щербина.
За його словами, в одного з фігурантів справи на території його садиби були вилучені патрони та гільзи.
Адвокат підозрюваного Володимира Петровця Андрій Козацький уточнив, що були вилучені гільзи, схожі на гільзи від Флобера.
"Я знаю, які гільзи і які патрони були вилучені під час проведення обшуків. Патронів на системі Флобера вилучено не було. Гільзи (які були вилучені – ред.) схожі (на гільзи від Флобера – ред.), але трохи різний калібр, трошки більші", - сказав Козацький.
Про інші вилучені речі він говорити відмовився, пославшись на таємницю досудового розслідування.
Адвокат Чичиркін відзначив, що у тексті клопотання фігурують "гільзи, патрони .22 LR (long rifle – "довгий гвинтівковий" - ред.) з маркуванням 5,6 мм калібр".
"Вони можуть використовуватися в різних видах зброї, в тому числі і коротко ствольної", - пояснив адвокат.
Захисник родини постраждалих, припустив, що підозрювані могли бути друзями, він також відзначив, що за словами свідків, вони вживали алкоголь.
"З показів свідка – вживали алкогольні напої. Це узгоджується тим, що вони відмовились проходити освідування, а також на мазки з рук щодо пороху", - сказав Щербина.
Він додав, що його рішення суду про арешт підозрюваних задовольняє, оскаржувати його не будуть.
Нагадаємо:
- 1 червня ДБР повідомило, що його слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького відділку поліції в Київській області 5-річному хлопчику.
- Працівники поліції спершу стверджували, що 31 травня близько 16 години четверо неповнолітніх дітей гуляли поруч з місцем свого проживання. Під час відпочинку 5-річний хлопчик з необережності послизнувся та впав на асфальтобетонне покриття та камінь, внаслідок чого отримав травму голови.
- Однак після операції стало відомо, що хлопчик не впав, а має проникаюче вогнепальне поранення.
- Після цього поліцейські провели додатковий огляд місця події і виявили "гільзи від патронів Флобера стаканчики та банки".
- У поліції Київщини 1 червня виклали свою версію подій, мовляв, працівник поліції, перебуваючи поза службою, на сусідньому дворі "пристрілював" рушницю і "випадково один постріл влучив на подвір’я, де в цей час гуляла дитина".
- За даними прокуратури, працівники патрульної поліції 31 травня під час відпочинку вживали спиртні напої,а потім вирішили розважитись, пострілявши з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах у місці, де могли перебувати люди.
- Правоохоронців, які стріляли, затримали, їм повідомили про підозру у необережному тяжкому тілесному ушкодженні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
- Бабуся пораненого хлопчика розповіла, що поліцейські визнають свою вину, але не знають, хто з них попав у дитину, бо були дуже п'яні.
- Двом працівникам патрульної поліції Переяслав-Хмельницького Київської області, які поцілили в дитину з вогнепальної зброї, повідомлено про підозру.
- 3 червня хлопчик помер у Київському міському центрі дитячої нейрохірургії.
- 3 червня під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Києві зібралися обурені активісти з вимогою покарати поліцейських, які застрелили хлопчика.
- Через убивство хлопчика поліцейськими керівників Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини відсторонили від виконання службових обов’язків, а голова поліції Київської області Дмитро Ценов подав у відставку.
- Фракції "Самопоміч" та "Батьківщина" вимагають викликати до Верховної Ради очільника Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова, голову Нацполіції Сергія Князєва та голову Держбюро розслідувань Романа Трубу щодо розслідування вбивства 5-річного хлопчика патрульними.
- Як повідомили у прокуратурі у вівторок, дії працівників патрульної поліції Переяслав-Хмельницького, які з вогнепальної зброї убили 5-річного хлопчика, перекваліфікували на умисне вбивство малолітньої дитини за попередньою змовою. Їм загрожує покарання аж до довічного ув'язнення.
- 4 червня Голосіївський суд Києва арештував на 2 місяці без можливості внесення застави Івана Приходька, який є одним з підозрюваних у вбивстві п'ятирічного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому.
- Прокурори стверджують, що саме Приходько здійснив постріл, який і став причиною загибелі дитини.
- Такий же запобіжний захід суд обрав і іншому підозрюваному Володимиру Петровцю.
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