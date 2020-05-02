"Батьківщина" взялася захищати мера Черкас: "Опір чинитиме вся країна"
Партія "Батьківщина" вимагає від президента Володимира Зеленського припинити тиск на мера Черкас Анатолія Бондаренка та інших мерів, які "продовжують боротися з епідемією коронавірусу".
Джерело: заява партії
Дослівно: "Опір чинитимуть не лише Черкаси, опір чинитиме вся країна. Країна, яка відчуває себе обманутою і зрадженою.
"Батьківщина" вимагає від президента припинити тиск на Анатолія Бондаренка та інших мерів, які продовжують боротися з епідемією, фактично виконуючи провалені центральною владою завдання".
""Полум’яні привіти" від гаранта Конституції на адресу мера Черкас, а також відверті погрози Анатолію Бондаренку від чиновників президентської канцелярії переходять будь-які межі. Подібного зухвальства українська незалежність ще не знала".
Деталі: В партії заявили, що обурені "брутальним тиском, що чиниться останніми днями президентом на органи місцевого самоврядування".
Там підкреслили, що Зеленський хоче карати мерів, які сьогодні фактично виконують роботу, з якою не впоралися президент, його більшість та його уряди.
У "Батьківщині" заявили також, що президент скористався карантином для "проведення антиконституційних рішень в інтересах міжнародних спекулянтів та легалізації крадіжок національного надбання, які не мають нічого спільного ані з боротьбою з епідемією, ані з подоланням економічної кризи".
Партія закликала Зеленського "готуватися відповідати за кожне рішення, що було ухвалене всупереч закону, інтересам держави та українців".
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Передісторія:
- Влада Черкас з 1 травня пом'якшила карантин для частини підприємців міста, хоча в Україні такі послаблення заплановані на 11 травня.
- У зв'язку з цим поліція почала кримінальне провадження. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив меру Черкас Анатолію Бондаренку жорсткою реакцією, а президент Володимир Зеленський - юридичними наслідками.
- Сам Бондаренко заявив, що ослаблення карантину в місті безпечно, а правоохоронних органів він не боїться.
- Пізніше він оприлюднив повістку на допит.
- Бондаренко заявив, що "Черкаси будуть чинити опір".