"Батьківщина" взялася захищати мера Черкас: "Опір чинитиме вся країна"

Партія "Батьківщина" вимагає від президента Володимира Зеленського припинити тиск на мера Черкас Анатолія Бондаренка та інших мерів, які "продовжують боротися з епідемією коронавірусу".

Джерело: заява партії

Дослівно: "Опір чинитимуть не лише Черкаси, опір чинитиме вся країна. Країна, яка відчуває себе обманутою і зрадженою.

"Батьківщина" вимагає від президента припинити тиск на Анатолія Бондаренка та інших мерів, які продовжують боротися з епідемією, фактично виконуючи провалені центральною владою завдання".

""Полум’яні привіти" від гаранта Конституції на адресу мера Черкас, а також відверті погрози Анатолію Бондаренку від чиновників президентської канцелярії переходять будь-які межі. Подібного зухвальства українська незалежність ще не знала".

Деталі: В партії заявили, що обурені "брутальним тиском, що чиниться останніми днями президентом на органи місцевого самоврядування".

Там підкреслили, що Зеленський хоче карати мерів, які сьогодні фактично виконують роботу, з якою не впоралися президент, його більшість та його уряди.

У "Батьківщині" заявили також, що президент скористався карантином для "проведення антиконституційних рішень в інтересах міжнародних спекулянтів та легалізації крадіжок національного надбання, які не мають нічого спільного ані з боротьбою з епідемією, ані з подоланням економічної кризи".

Партія закликала Зеленського "готуватися відповідати за кожне рішення, що було ухвалене всупереч закону, інтересам держави та українців".

Читайте також: Мер Черкас Бондаренко: За час карантину мери зміцнили свої позиції. Центральна влада їх боїться

Передісторія: