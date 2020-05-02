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"Батьківщина" взялася захищати мера Черкас: "Опір чинитиме вся країна"

Субота, 2 травня 2020, 22:48
Батьківщина взялася захищати мера Черкас: Опір чинитиме вся країна
сайт "Батьківщини"

Партія "Батьківщина" вимагає від президента Володимира Зеленського припинити тиск на мера Черкас Анатолія Бондаренка та інших мерів, які "продовжують боротися з епідемією коронавірусу".

Джерело: заява партії

Дослівно: "Опір чинитимуть не лише Черкаси, опір чинитиме вся країна. Країна, яка відчуває себе обманутою і зрадженою.

"Батьківщина" вимагає від президента припинити тиск на Анатолія Бондаренка та інших мерів, які продовжують боротися з епідемією, фактично виконуючи провалені центральною владою завдання".

""Полум’яні привіти" від гаранта Конституції на адресу мера Черкас, а також відверті погрози Анатолію Бондаренку від чиновників президентської канцелярії переходять будь-які межі. Подібного зухвальства українська незалежність ще не знала".

Деталі: В партії заявили, що обурені "брутальним тиском, що чиниться останніми днями президентом на органи місцевого самоврядування".

Там підкреслили, що Зеленський хоче карати мерів, які сьогодні фактично виконують роботу, з якою не впоралися президент, його більшість та його уряди.

У "Батьківщині" заявили також, що президент скористався карантином для "проведення антиконституційних рішень в інтересах міжнародних спекулянтів та легалізації крадіжок національного надбання, які не мають нічого спільного ані з боротьбою з епідемією, ані з подоланням економічної кризи".

Партія закликала Зеленського "готуватися відповідати за кожне рішення, що було ухвалене всупереч закону, інтересам держави та українців".

Читайте також: Мер Черкас Бондаренко: За час карантину мери зміцнили свої позиції. Центральна влада їх боїться

Передісторія:

  • Влада Черкас з 1 травня пом'якшила карантин для частини підприємців міста, хоча в Україні такі послаблення заплановані на 11 травня.
  • У зв'язку з цим поліція почала кримінальне провадження. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив меру Черкас Анатолію Бондаренку жорсткою реакцією, а президент Володимир Зеленський - юридичними наслідками
  • Сам Бондаренко заявив, що ослаблення карантину в місті безпечно, а правоохоронних органів він не боїться.
  • Пізніше він оприлюднив повістку на допит. 
  • Бондаренко заявив, що "Черкаси будуть чинити опір".

Українська правда

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Теми: БатьківщинаЧеркасиЗеленськийкарантин
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