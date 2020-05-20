Головні новини вівторка і ночі: перейменування Дня захисника, Гордон та СБУ
Рада надумала перейменувати День захисника України, у СБУ кажуть, що Гордон сам ініціював і домовлявся про інтерв’ю з Поклонською та Гіркіним — актуальні новини 19 травня.
Про День захисника
Рада прийняла за основу законопроєкт про перейменування Дня захисника України на День захисників України з метою вшанування мужності та героїзму не лише чоловіків, а й жінок.
Про Гордона
У СБУ наголосили, що Дмитро Гордон сам є ініціатором інтерв’ю з представницею окупаційної влади Криму Наталією Поклонською та терористом Ігорем Гіркіним, але інформацію, озвучену цими персонажами, в СБУ вивчають.
Раніше журналіст заявляв, що його інтерв’ю з терористом Ігорем Гіркіним проходило "за співдружності" із українськими спецслужбами.
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