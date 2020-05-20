Головні новини вівторка і ночі: перейменування Дня захисника, Гордон та СБУ

Рада надумала перейменувати День захисника України, у СБУ кажуть, що Гордон сам ініціював і домовлявся про інтерв’ю з Поклонською та Гіркіним — актуальні новини 19 травня.

Про День захисника

Рада прийняла за основу законопроєкт про перейменування Дня захисника України на День захисників України з метою вшанування мужності та героїзму не лише чоловіків, а й жінок.

Про Гордона

У СБУ наголосили, що Дмитро Гордон сам є ініціатором інтерв’ю з представницею окупаційної влади Криму Наталією Поклонською та терористом Ігорем Гіркіним, але інформацію, озвучену цими персонажами, в СБУ вивчають.

Раніше журналіст заявляв, що його інтерв’ю з терористом Ігорем Гіркіним проходило "за співдружності" із українськими спецслужбами.

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Про інші важливі новини

20 травня Кабмін планує передбачити наступні кроки з послаблення карантину, серед яких відновлення роботи наземного транспорту, метро та дитсадків.

Фракція "Голос" збиратиме голоси на відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я — його звинувачують у брехні.

20 травня у Маріїнському палаці відбудеться пресконференція президента Володимира Зеленського — через карантин кількість представників ЗМІ буде обмеженою.

В уряді за пропозицією МЗС розпочали роботу над відкриттям авіасполучення з України до інших держав.

Після відновлення роботи наземний транспорт у Києві зможе брати в салон не більше половини від кількості пасажирів, на яку він розрахований, а в метро буде розмітка для дотримання дистанції.

В Україні зафіксовано 18 876 випадків захворювання на коронавірус — за добу кількість хворих зросла на 260. Внаслідок ускладнень померли 548 осіб, 5632 пацієнти одужали.